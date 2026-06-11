Wykres dnia: GOLD łapie oddech na fali powrotu apetytu na ryzyko 🟡 (11.06.2026)

Złoto zatrzymało dzisiaj serię dynamicznych spadków, które zbiły cenę surowca w tym tygodniu o 8,8%. Kontrakty złamały serię solidnych wsparć i obecnie handlują najniżej od listopada 2025 przy 4080 dolarach za uncję. Odbicie apetytu na ryzyko odwlekło w czasie test psychologicznego poziomu 4000 dolarów, jednak jastrzębie perspektywy dla stóp procentowych w USA sugerują utrzymanie presji spadkowej na metalu szlachetnym. Złoto znajduje się pod silną presją podaży, przebijając serię kluczowych poziomów wsparcia, w tym zniesienia Fibonacciego 50% (4670 USD), 61,8% (4500 USD) oraz ostatnio 78,6% (4250 USD). Gwałtowne przełamanie tych barier sprowadziło kurs do 4085,64 USD, wystawiając kruszec na ryzyko testu psychologicznej bariery 4000 USD. Wskaźnik RSI spadł do 26,1, co sygnalizuje głębokie wyprzedanie rynku. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs GOLD? Eskalacja konfliktu USA-Iran: Nowe ataki rakietowe i dronowe na Bliskim Wschodzie zaprzepaściły nadzieje na dyplomatyczny pogres między USA i Iranem. Wzrosty na ropie dzisiaj wyhamowały ( OIL: -2,6% ) w reakcji na ogłoszone przez USA “zakończenie” operacji i nazwanie jej przez Trumpa “karą za zbyt długie negocjowanie”. Z drugiej strony, Iran określił zawieszenie broni jako “bezsensowne” w obliczu odbytej wymiany ognia, co utrwala perspektywę długofalowego i niejasnego konfliktu – a ten umacnia jastrzębie perspektywy dla polityki monetarnej w USA.

Jastrzębi Fed i jastrzębie prognozy stóp: Wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) na poziomie 4,2% rok do roku umocnił oczekiwania, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na wysokim poziomie przez dłuższy czas (tzw. higher-for-longer). Ponieważ złoto nie przynosi oprocentowania, perspektywa wysokich stóp mocno uderza w jego atrakcyjność, zwłaszcza przy już historycznie wysokich wycenach

Amortyzacja ze strony łagodniejszej inflacji bazowej: Podczas gdy główny wskaźnik inflacji wystraszył inwestorów powrotem ponad 4%, miesięczny odczyt inflacji bazowej (core CPI) wzrósł o łagodne 0,2% (2,9% r/r; zgodnie z prognozą). Ten nieco słabszy odczyt dał metalom szlachetnym chwilę oddechu i pozwolił im na wyhamowanie trendu spadkowego.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.