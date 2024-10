Wykres dnia - HK.cash (02.10.2024)

Indeks Hang Seng kontynuuje zdecydowane wzrosty, skacząc o 8% do 22-miesięcznego maksimum na poziomie 22 450. To szósty z rzędu dzień wzrostów, napędzany niedawnymi pakietem stymulacyjnym w Chinach i optymizmem co do dalszego wsparcia gospodarczego. Wzrost indeksu o 1 268 punktów to największy jednodniowy skok od listopada 2022 roku, a benchmark wzrósł o 23% w ciągu ostatnich sześciu sesji.

Odporność Hang Seng przychodzi pomimo mieszanych danych ekonomicznych i trwających obaw o chiński sektor nieruchomości. Ta hossa jest w dużej mierze napędzana najnowszą rundą środków stymulacyjnych ze strony Pekinu, które stanowią największy pakiet wsparcia gospodarczego od wczesnych dni pandemii COVID-19. Ludowy Bank Chin (PBOC) podjął agresywne kroki w celu pobudzenia gospodarki i stabilizacji rynków finansowych.

Kluczowe elementy pakietu stymulacyjnego obejmują:

Obniżki stóp procentowych: PBOC obniżył reverse-repo rate z 1,7% do 1,5%. Redukcja wskaźnika rezerw obowiązkowych (RRR): Obniżka RRR o 0,5%, efektywnie wstrzykująca 1 bilion RMB (142 miliardy dolarów) do systemu bankowego. Wsparcie rynku akcji: Bezprecedensowy fundusz 800 miliardów RMB na rynki kapitałowe, w tym środki na pożyczki dla firm na wykup akcji i dla niebankowych instytucji finansowych na zakup chińskich akcji. Środki na rynku nieruchomości: Stawki kredytów hipotecznych dla istniejących kredytów mieszkaniowych zostały obniżone o około 0,5 punktu procentowego, a ogólnokrajowy wymóg minimalnego wkładu własnego dla drugich domów został obniżony z 25% do 15%. Stymulacja fiskalna: Chińskie Biuro Polityczne ogłosiło plany zwiększenia wydatków fiskalnych, choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.

Odporność Hang Seng przychodzi pomimo mieszanych danych ekonomicznych i trwających obaw o chiński sektor nieruchomości. Ta hossa jest głównie napędzana najnowszą rundą środków stymulacyjnych Pekinu, w tym obniżkami stóp procentowych, niższymi wymogami rezerw bankowych i złagodzonymi zasadami dla nabywców domów w głównych miastach. Ponad 770 miliardów dolarów wartości rynkowej zostało przywrócone akcjom w Hong Kongu, według danych Bloomberg.

Akcje technologiczne przewodzą wzrostom, z Meituan rosnącym o 14%, JD.com wyżej o 12% i Baidu zyskującym 11%. Deweloperzy nieruchomości również odnotowali znaczące wzrosty, z Longfor rosnącym o 26% i China Resources Land wyżej o 10,1%. Sektor EV również dobrze sobie radzi, z Li Auto zyskującym 11,9% i BYD rosnącym o 7,1%.

Obrót w wysokości 235,4 miliarda HKD wskazuje na silne uczestnictwo inwestorów, z wieloma traderami spieszącymi się, aby kupić akcje z obawy przed przeoczeniem wzrostu. Ten sentyment "FOMO" był kluczowym motorem niedawnej hossy, choć niektórzy analitycy ostrzegają, że obecna euforia może nie być długoterminowo zrównoważona.

Widoczna jest rozbieżność między Hong Kongiem a innymi rynkami azjatyckimi. Podczas gdy akcje w Hong Kongu gwałtownie wzrosły, inne rynki azjatyckie notowały spadki w obliczu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Japoński indeks Nikkei 225 tracił nawet 1,5%, a południowokoreański Kospi osłabł o 0,4%, podkreślając wyjątkowy charakter hossy w Hong Kongu.

Dla traderów i inwestorów kluczowe czynniki do obserwowania w nadchodzących dniach obejmują:

Skuteczność chińskich środków stymulacyjnych w pobudzaniu realnego wzrostu gospodarczego.

Dalsze wsparcie polityczne, szczególnie środki fiskalne mające na celu zwiększenie konsumpcji.

Rozwój sytuacji w sektorze nieruchomości, który pozostaje kluczową troską dla chińskiej gospodarki.

Czynniki globalne, w tym napięcia geopolityczne i działania głównych banków centralnych.

Publikacje danych ekonomicznych z Chin w tym tygodniu, w tym PMI dla usług i dane handlowe.

Ceny indeksu Hang Seng prawdopodobnie pozostaną wrażliwe na te wydarzenia, a także na wszelkie zmiany w oczekiwaniach dotyczących chińskiej polityki. Ostatni ruch indeksu wprowadził go na terytorium rynku byka, definiowane jako 20% wzrost od niedawnych minimów. Jednak ogólny trend pozostaje niepewny, wspierany przez środki polityczne, ale wyzwany przez podstawowe słabości gospodarcze.

Indeks Hang Seng (interwał D1)

HK.cash zbliża się do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego, który wcześniej działał jako silny opór i prowadził do znaczących odwróceń trendu. RSI zbliża się do byczego trendu, który rozpoczął się w sierpniu 2023 roku, podczas gdy MACD spadł do poziomów ostatnio widzianych w połowie 2015 roku. Oba oscylatory sygnalizują warunki wykupienia. Kluczowy poziom dla byków to 22 845; niepowodzenie w przełamaniu tego oporu mogłoby dać niedźwiedziom impet do celowania w 61,8% zniesienia Fibonacciego na poziomie 20 891. Dla dalszego ruchu kluczowe będzie monitorowanie przepływów funduszy hedgingowych, aby ocenić pozycjonowanie rynku. Źródło: xStation