Wykres Dnia - HK.cash (12.02.2025)

Indeks Hang Seng wzrósł dziś o 1,6%, głównie za sprawą zwyżki akcji spółek technologicznych, gdzie optymizm związany ze sztuczną inteligencją przeważył nad obawami dotyczącymi polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Wzrosty benchmarku były napędzane przez gigantów technologicznych Alibaba i Tencent, podczas gdy platforma dostaw żywności Meituan ciążyła indeksowi.

Katalizator AI

Chińskie spółki technologiczne notowane w Hongkongu zyskiwały dzisiaj a indeks sektorowy wzrósł nawet o 2,7%. Akcje Alibaby podskoczyły nawet o 6,6% po doniesieniach o potencjalnej współpracy z Apple nad funkcjami AI na rynek chiński. To wydarzenie, w połączeniu z niedawnym pojawieniem się DeepSeek i dobrymi wynikami chińskich modeli AI w globalnych benchmarkach, wzbudziło nowe zaufanie inwestorów do chińskich możliwości w dziedzinie AI.

Rozbieżność w wycenach

Mimo ostatnich wzrostów, chińskie akcje nadal są notowane przy atrakcyjnych wycenach w porównaniu do globalnych odpowiedników. Indeks MSCI China jest wyceniany na około 12-krotność szacowanych zysków, czyli mniej niż połowę wskaźnika C/Z S&P 500 wynoszącego 26, co potencjalnie stwarza okazje dla inwestorów poszukujących wartości. Ta luka w wycenie zaczęła przyciągać globalne fundusze hedgingowe, a według raportu BNP Paribas netto 7% ankietowanych inwestorów planuje zwiększyć alokację w Chinach w 2025 roku.

Niedowartościowane akcje chińskie. Źródło: Bloomberg L.P.

Perspektywy krótkoterminowe

Podczas gdy entuzjazm wobec AI napędza wzrosty, utrzymują się pewne wyzwania:

Najnowszy przegląd indeksu MSCI usunie 20 chińskich akcji ze swoich benchmarków

Potencjalny wpływ na rynek zbliżającego się IPO CATL może obciążyć płynność

Utrzymujące się obawy o napięcia handlowe między USA a Chinami oraz politykę Rezerwy Federalnej

Słabe nastroje konsumenckie w Chinach kontynentalnych

Uwaga rynku skupi się na nadchodzących danych o inflacji w USA i chińskich danych gospodarczych za czwarty kwartał w poszukiwaniu wskazówek kierunkowych. Podczas gdy przepływy instytucjonalne wykazują wczesne oznaki powrotu do chińskich akcji, trwałość wzrostów napędzanych przez AI pozostaje uzależniona od dobrych wyników spółek, przy czym zbliżające się kwartalne wyniki Alibaby będą kluczowym testem nastrojów rynkowych.

HK.cash (interwał D1)

Indeks Hang Seng znajduje się powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8% i przebił się ponad linię trendu spadkowego, który rozpoczął się na początku października. Byki będą dążyć do wypchnięcia ceny powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 78,6%, podczas gdy niedźwiedzie będą próbować zepchnąć ją z powrotem poniżej linii trendu. Jeśli im się to uda, mogą celować w ponowny test poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2% i kluczowych SMA. Wskaźnik RSI znajduje się w dywergencji wzrostowej od połowy stycznia, z możliwym ochłodzeniem w miarę zbliżania się do strefy wykupienia. Tymczasem MACD nadal pokazuje wyraźną dywergencję wzrostową. Źródło: xStation