Wykres dnia: Jen ponownie słabnie. Interwencja nie wystarczy, rynek czeka na ruch BoJ

USDJPY ponownie kieruje się w górę, a jen zaczyna oddawać część umocnienia, które nastąpiło po przeprowadzonej pod koniec lipca wspólnej interwencji Japonii i Stanów Zjednoczonych. Była to wyjątkowo mocna reakcja władz, która pozwoliła w krótkim czasie wyraźnie obniżyć kurs USDJPY i dała jenowi potrzebne wytchnienie. Problem w tym, że kilka dni później rynek ponownie zaczyna testować słabość japońskiej waluty.

To pokazuje, że sama interwencja walutowa może być skutecznym narzędziem do zatrzymania gwałtownego ruchu, ale niekoniecznie wystarcza do trwałej zmiany trendu. W przypadku jena problem jest bowiem znacznie głębszy. Różnica pomiędzy poziomem stóp procentowych w USA i Japonii nadal pozostaje bardzo duża, a to właśnie ona przez długi czas była jednym z najważniejszych powodów utrzymywania się presji na japońską walutę.

Rynek coraz częściej zwraca więc uwagę na to, co może wydarzyć się podczas wrześniowego posiedzenia Banku Japonii. Pojawiają się sygnały, że BoJ może zdecydować się na kolejną podwyżkę stóp 17 i 18 września. Taki ruch byłby znacznie ważniejszy dla jena niż sama interwencja, ponieważ oznaczałby realną zmianę różnicy w oprocentowaniu pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: xStation5

Czynniki, które obecnie kształtują USDJPY

Interwencja dała jenowi wytchnienie, ale efekt szybko słabnie

Pod koniec lipca USDJPY zbliżył się do poziomów, które dla japońskich władz były trudne do zaakceptowania. Reakcja była wyjątkowo zdecydowana, ponieważ tym razem do działań Japonii dołączyły również Stany Zjednoczone. Wspólna operacja pozwoliła szybko odwrócić część wcześniejszego ruchu i doprowadziła do mocnego umocnienia jena.

Początkowo efekt był bardzo wyraźny. USDJPY spadł w okolice 157, a rynek zaczął ponownie brać pod uwagę możliwość trwałego odwrócenia trendu.

Dzisiaj sytuacja wygląda już inaczej. Kurs ponownie rośnie, a wsparcie dla jena zaczyna wyglądać coraz bardziej krucho. Rynek zwraca uwagę na fakt, że Tokio po interwencji nie zdecydowało się na dalsze agresywne działania, co może oznaczać, że władze chcą przede wszystkim ograniczyć gwałtowne ruchy, a nie próbować trwale ustawić kurs na konkretnym poziomie.

To właśnie dlatego sama interwencja nie rozwiązuje problemu. Może zatrzymać rynek na kilka dni lub tygodni, ale jeżeli podstawowe warunki pozostają niezmienione, presja na jena może szybko powrócić.

BoJ musi zrobić więcej niż tylko interweniować

Najważniejszym elementem układanki pozostaje polityka Banku Japonii.

BoJ rozpoczął proces normalizacji polityki pieniężnej i już podniósł stopy procentowe. Rynek coraz mocniej zakłada, że to nie był ostatni ruch. Najnowsze doniesienia wskazują, że bank centralny może zdecydować się na kolejną podwyżkę podczas posiedzenia 17 i 18 września.

Dla jena byłby to znacznie ważniejszy sygnał niż kolejna interwencja walutowa. Podwyżka stóp zmniejszałaby różnicę pomiędzy oprocentowaniem aktywów w USA i Japonii, a tym samym ograniczałaby atrakcyjność strategii polegającej na finansowaniu inwestycji w wyżej oprocentowanych walutach poprzez jena.

Na razie jednak rynek musi jeszcze zobaczyć, czy BoJ rzeczywiście będzie gotowy działać. Sama możliwość wrześniowej podwyżki daje jenowi pewne wsparcie, ale dopiero faktyczna decyzja i sygnał dotyczący kolejnych ruchów mogłyby zmienić obraz rynku w bardziej trwały sposób.

Różnica stóp procentowych nadal jest problemem dla jena

Nawet jeśli BoJ zdecyduje się na podwyżkę we wrześniu, różnica pomiędzy stopami procentowymi w USA i Japonii nadal pozostanie znacząca.

To właśnie tutaj znajduje się główny problem japońskiej waluty. Rynek może przez pewien czas kupować jena w oczekiwaniu na ruch BoJ, ale jeżeli po podwyżce bank centralny zasugeruje dłuższą przerwę, przewaga dolara może szybko powrócić.

Z tego powodu sama podwyżka może nie wystarczyć. Znacznie ważniejsze będzie to, czy BoJ będzie w stanie przekonać rynek, że rozpoczyna dłuższy proces normalizacji polityki pieniężnej.

Jeżeli tak się stanie, USDJPY może wejść w trwalszy trend spadkowy. Jeżeli natomiast BoJ pozostanie ostrożny, a Fed będzie utrzymywał wysokie stopy przez dłuższy czas, presja na jena może powrócić mimo kolejnej podwyżki.

Rynek ponownie testuje wiarygodność Tokio

Ostatnia interwencja była wyjątkowa również dlatego, że uczestniczyły w niej zarówno Japonia, jak i Stany Zjednoczone. Taki ruch zwiększył siłę sygnału wysłanego do rynku i pokazał, że władze są gotowe działać przeciwko nadmiernemu osłabieniu jena.

Problem polega jednak na tym, że rynek już zaczyna sprawdzać, jak długo ten sygnał będzie działał.

Jeżeli USDJPY będzie ponownie zbliżał się do poziomów, które wcześniej doprowadziły do interwencji, Tokio znajdzie się przed trudnym wyborem. Kolejna interwencja byłaby bardzo mocnym sygnałem, ale jednocześnie coraz trudniej byłoby przekonać rynek, że działania władz mogą trwale odwrócić trend bez wsparcia ze strony polityki pieniężnej.

Dlatego wrześniowe posiedzenie BoJ może być ważniejsze niż sama interwencja. Rynek będzie chciał zobaczyć, czy bank centralny rzeczywiście zamierza wykorzystać politykę stóp procentowych jako drugi element walki ze słabością jena.

USDJPY ponownie rośnie, ale wrzesień może zmienić układ

Obecny wzrost USDJPY pokazuje, że efekt wspólnej interwencji Japonii i USA stopniowo słabnie. Jen otrzymał kilka tygodni wytchnienia, ale fundamenty rynku walutowego nie zmieniły się na tyle, aby można było mówić o trwałym odwróceniu trendu.

Teraz uwaga przesuwa się w stronę Banku Japonii. Jeżeli we wrześniu rzeczywiście dojdzie do podwyżki stóp, a komunikacja banku będzie sugerowała możliwość kolejnych ruchów, jen może otrzymać znacznie mocniejsze i bardziej trwałe wsparcie.

Jeżeli natomiast BoJ podniesie stopy, ale jednocześnie pozostawi rynek z przekonaniem, że kolejne podwyżki będą trudne do osiągnięcia, USDJPY może ponownie ruszyć w górę.

Na ten moment rynek pokazuje, że sama interwencja nie wystarczyła. Japonia potrzebuje nie tylko sprzedaży dolara i zakupu jena, ale przede wszystkim zmniejszenia różnicy stóp procentowych. I właśnie dlatego wrześniowe posiedzenie BoJ może być jednym z najważniejszych wydarzeń dla USDJPY w całym trzecim kwartale.

Najważniejsze wnioski