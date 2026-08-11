PULS GPW: Umiarkowane wzrosty w cieniu cen ropy, Orlen zyskuje.

Indeksy w Europie dokonują umiarkowanej korekty wzrostowej po mieszanej sesji poniedziałkowej. WIG20 radzi sobie dobrze na tle reszty kontynentu, kontrakty na główny indeks GPW notują wzrosty rzędu 1%.

Sentyment na szerokim rynku europejskim wciąż pozostaje częściowo sparaliżowany przez brak postępów/informacji dot. sytuacji w Zatoce Perskiej. Mimo obaw jednak, azjatycka sesja zamknęła się z przewagą wzrostów - co daje ograniczony impuls wzrostowy również dla Europy.

Istotna dla Polski informacja napływa z Komisji Europejskiej. KE zatwierdziła wypłatę kolejnej transzy środków KPO. Wpływ kolejnych 7,9 miliarda euro będzie oznaczał wypłatę 76% wszystkich środków przewidzianych w programie dla Polski.

Minister Aktywów Państwowych wypowiedział się dziś w wywiadzie, że podatek od nadmiarowych zysków może objąć również dostawców gazu ziemnego.

Można oczekiwać, że w wyniku braku dużych publikacji wynikowych oraz fundamentalnych publikacji makroekonomicznych rynek będzie w dalszym ciągu koncentrował się na impulsach ze świata polityki oraz dyplomacji.

W indeksie WIG20 najlepiej radzi sobie Orlen i Tauron – koncerny wspierane są przez wysokie ceny paliwa, gazu i ropy. Mimo niepewności, dobrze radzą sobie też Allegro, LPP i Modivo. Dobre wyniki spółek odzieżowych/konsumenckich to pokłosie umiarkowanie dobrych wyników z końcówki poprzedniego tygodnia.

Wiadomości ze spółek

Columbus Energy (CLC.PL) : Zarząd zakomunikował szereg decyzji dot. realizacji zamówień w ramach programu „Czyste Powietrze”. Spółka pozyskała 13,2 miliona euro finansowania na spłatę zobowiązań oraz w celu realizacji lub zwrotu pieniędzy za zamówienia w ramach programu „Czyste Powietrze”. Akcje spółki rosną o ok. 20%.

CEZ (CEZ.PL): Czeski koncern energetyczny opublikował wyniki za pierwszą połowę 2026 roku. Zarząd podnosi prognozę EBITDA w 2026 roku do 109–114 mld CZK i zysku netto do 31–35 mld CZK.

Ryvu Therapeutics (RVU.PL): „Innowacyjne terapie celowane zorientowane na pacjenta w leczeniu nowotworów rzadkich” zostały rekomendowane do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu to ok. 135 mln zł netto, z czego dofinansowanie to ok. 106 mln złotych. Akcje spółki zyskują ponad 7%.

StalProfi (STF.PL): Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za Q2 2026. Przychody spółki wzrosły o 8%, do 281 milionów złotych. Zysk netto wzrósł z 1,2 miliona złotych do 6 milionów. Akcje spółki zyskują ok. 5%.

Analiza techniczna W20 (D1)

Indeks utrzymuje się w silnym, długoterminowym trendzie wzrostowym, co potwierdza momentum średnich EMA. Jednak biorąc pod uwagę górne ograniczenie kanału trendu oraz zniesienia Fibonacciego 161,8% zarówno kanału, jak i wzniesienia nakreślonego na podstawie ostatniej fali wzrostowej, rośnie prawdopodobieństwo korekty w trendzie wzrostowym. Tezę o możliwej korekcie dodatkowo wzmacnia oscylator RSI (14), który również pokazuje poziom ~75, który historycznie był zapalnikiem do umiarkowanej przeceny. Zasięg korekty może sięgać w obecnych okolicznościach nawet poziomów ~3700 punktów. Dla kupujących celem pozostaje obecnie poziom ~4400–4600. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

Ilość danych gospodarczych z Polski i świata jest ograniczona, jednak w USA są publikowane dane, które we właściwych okolicznościach mogą wpłynąć na sentyment notowań.