PULS GPW: Umiarkowane wzrosty w cieniu cen ropy, Orlen zyskuje.

Indeksy w Europie dokonują umiarkowanej korekty wzrostowej po mieszanej sesji poniedziałkowej. WIG20 radzi sobie dobrze na tle reszty kontynentu, kontrakty na główny indeks GPW notują wzrosty rzędu 1%.
Sentyment na szerokim rynku europejskim wciąż pozostaje częściowo sparaliżowany przez brak postępów/informacji dot. sytuacji w Zatoce Perskiej. Mimo obaw jednak, azjatycka sesja zamknęła się z przewagą wzrostów - co daje ograniczony impuls wzrostowy również dla Europy.
- Istotna dla Polski informacja napływa z Komisji Europejskiej. KE zatwierdziła wypłatę kolejnej transzy środków KPO. Wpływ kolejnych 7,9 miliarda euro będzie oznaczał wypłatę 76% wszystkich środków przewidzianych w programie dla Polski.
- Minister Aktywów Państwowych wypowiedział się dziś w wywiadzie, że podatek od nadmiarowych zysków może objąć również dostawców gazu ziemnego.
- Można oczekiwać, że w wyniku braku dużych publikacji wynikowych oraz fundamentalnych publikacji makroekonomicznych rynek będzie w dalszym ciągu koncentrował się na impulsach ze świata polityki oraz dyplomacji.
W indeksie WIG20 najlepiej radzi sobie Orlen i Tauron – koncerny wspierane są przez wysokie ceny paliwa, gazu i ropy. Mimo niepewności, dobrze radzą sobie też Allegro, LPP i Modivo. Dobre wyniki spółek odzieżowych/konsumenckich to pokłosie umiarkowanie dobrych wyników z końcówki poprzedniego tygodnia.
Wiadomości ze spółek
- Columbus Energy (CLC.PL) : Zarząd zakomunikował szereg decyzji dot. realizacji zamówień w ramach programu „Czyste Powietrze”. Spółka pozyskała 13,2 miliona euro finansowania na spłatę zobowiązań oraz w celu realizacji lub zwrotu pieniędzy za zamówienia w ramach programu „Czyste Powietrze”. Akcje spółki rosną o ok. 20%.
- CEZ (CEZ.PL): Czeski koncern energetyczny opublikował wyniki za pierwszą połowę 2026 roku. Zarząd podnosi prognozę EBITDA w 2026 roku do 109–114 mld CZK i zysku netto do 31–35 mld CZK.
- Ryvu Therapeutics (RVU.PL): „Innowacyjne terapie celowane zorientowane na pacjenta w leczeniu nowotworów rzadkich” zostały rekomendowane do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu to ok. 135 mln zł netto, z czego dofinansowanie to ok. 106 mln złotych. Akcje spółki zyskują ponad 7%.
- StalProfi (STF.PL): Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za Q2 2026. Przychody spółki wzrosły o 8%, do 281 milionów złotych. Zysk netto wzrósł z 1,2 miliona złotych do 6 milionów. Akcje spółki zyskują ok. 5%.
Analiza techniczna W20 (D1)
Indeks utrzymuje się w silnym, długoterminowym trendzie wzrostowym, co potwierdza momentum średnich EMA. Jednak biorąc pod uwagę górne ograniczenie kanału trendu oraz zniesienia Fibonacciego 161,8% zarówno kanału, jak i wzniesienia nakreślonego na podstawie ostatniej fali wzrostowej, rośnie prawdopodobieństwo korekty w trendzie wzrostowym. Tezę o możliwej korekcie dodatkowo wzmacnia oscylator RSI (14), który również pokazuje poziom ~75, który historycznie był zapalnikiem do umiarkowanej przeceny. Zasięg korekty może sięgać w obecnych okolicznościach nawet poziomów ~3700 punktów. Dla kupujących celem pozostaje obecnie poziom ~4400–4600. Źródło: xStation5
Dane Makroekonomiczne
Ilość danych gospodarczych z Polski i świata jest ograniczona, jednak w USA są publikowane dane, które we właściwych okolicznościach mogą wpłynąć na sentyment notowań.
- Dane o sprzedaży istniejących domów w USA: rynek oczekuje spadku do 4,05 miliona. Wyjątkowo wysoka wartość powyżej oczekiwań może zakwestionować obecnie zdyskontowaną, łagodniejszą ścieżkę stóp procentowych.
Podsumowanie dnia: Wall Street na wzrostowej fali po danych CPI 📈 Złoto i EURUSD spadają
Akcje SK Hynix rosną 8%, Temasek rozważa zakup udziałów 🗽 Sektor pamięci wraca do łask?
Pszenica zyskuje 4% 🔼 USDA szacuje najniższe zbiory od 1970 roku
Konflikt z Iranem rozstrzygnie się przy urnach w USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.