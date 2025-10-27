Wykres dnia: JP225 (27.10.2025)

W ujęciu rocznym bieżący rok jest drugim najbardziej wzrostowym rokiem w okresie ostatnich 15 lat

Indeks Nikkei 225 w Japonii po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 50 000 punktów w poniedziałek, kończąc sesję wzrostem o 2,46%, na poziomie 50 512 punktów. Rajd odzwierciedlał optymizm związany z łagodzeniem napięć handlowych między USA a Chinami oraz silny globalny apetyt na ryzyko po rekordowych wzrostach na Wall Street. Nastroje inwestorów w Japonii dodatkowo wspierały oczekiwania, że Bank Japonii utrzyma ultrałagodną politykę pieniężną w nadchodzącym spotkaniu BoJ w tym tygodniu, a także polityczne wsparcie dla premier Sanei Takaichi i jej pro-wzrostowych reform. Zapowiadane przez jej rząd ekspansywne działania fiskalne przywołują porównania do „Abenomiki”, budząc nadzieję na wyrwanie się z wieloletniej deflacji. Jen pozostaje dzisiaj wyjątkowo mocny zyskują w okolicahc 0,10-0,20% w stosunku do reszty walut G10. USDJPY traci 0,17% do 152,820. Apetyt na ryzykowne aktywa w regionie Azji i Pacyfiku jest również wspierany po informacji, że USA zrezygnowały z planów wprowadzenia 100% ceł na chiński import. Inwestorzy oczekują spotkania premier Takaichi z byłym prezydentem Trumpem podczas jego wizyty w Japonii w tym tygodniu. W ujęciu miesięcznym indeks JP225 zalicza najlepszy miesiąc od początku okresu badania (2010 roku), zyskując 12,8% w ciągu zaledwie jednego miesiąca (października). W ujęciu rocznym bieżący rok jest drugim najbardziej wzrostowym rokiem w okresie ostatnich 15 lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrosty przyspieszyły w zasadzie dopiero w połowie tego roku. Przekroczenie historycznego progu 50 000 punktów — ponad trzy dekady po szczycie z ery bańki z 1989 r. — sygnalizuje stopniowe odrodzenie zaufania inwestorów do japońskiej gospodarki. Kontrakty terminowe na NIkkei225 (JP225) notowane na platformie XTB przekroczyły próg 50 000 punktów już pod koniec zeszłego tygodnia po zamknięciu sesji kasowej w Japonii.

