Wykres dnia: OIL (07.08.2025)

Ropa niepewnie hamuje 5-dniową serię spadków (OIL: +0,65%), wywołaną eskalacją handlową między Indiami a USA. Na notowaniach wciąż ciąży zapowiedziana na wrzesień podwyżka produkcji o ponad pół miliona baryłek, choć działania cenowe Saudyjczyków świadczą o ich przekonaniu względem popytu.
Impulsem spadkowym na rynku ropy była decyzja Donalda Trumpa o nałożeniu 25% ceł na import z Indii, które prezydent USA skrytykował za kupowanie surowca od Rosji i tym samym finansowanie wojny w Ukrainie. Stawka zdążyła już wzrosnąć do 50%, uderzając w takie indyjskie produkt jak m.in. tekstylia, części samochodowe i owoce morza.
Donald Trump zasugerował również możliwość nałożenia dodatkowych ceł w podobnym charakterze na Chiny, choć zdaniem osób bliskich sprawie scenariusz jest mało prawdopodobny. Co więcej, nawet doradca Białego Domu Peter Navarro przyznał, że kolejne taryfy mogłyby uderzyć również w gospodarkę USA.
Spekulacji na rynku ropy sprzyja również podana przez Kreml informacja, że w ciągu kilku dni ma dojść do spotkania między Trumpem a Putinem. Komunikat opublikowano po wizycie specjalnego wysłannika Białego Domu na Bliski Wschód, Steve’a Witkoffa. Witkoff miał również sugerować trójstronne spotkanie na linii Trump-Putin-Zelensky, jednak Kreml nie odniósł się do tej propozycji.
Perypetie handlowe są również podszyte dyskusją na temat produkcji ropy. Arabia Saudyjska po raz drugi z rzędu podniosła ceny ropy dla Azji, co nieco złagodziło obawy o presję spadkową w wyniku nadpodaży. Silny popyt na paliwa transportowe wciąż wspiera marże rafineryjne, jednak warto zauważyć, że obok podwyżki dla Azji Arabia Saudyjska znacząco obniżyła ceny dla Europy i tylko nieznacznie podniosła je dla USA. Suma summarum, wrześniowa podwyżka produkcji wymaże w całości dobrowolne redukcje, które miały miejsce po pandemii Covid, co może przełożyć się na dalszą presję spadkową w drugiej połowie 2025 roku.
Źródło: xStation5
