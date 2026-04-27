Wykres dnia: OIL (27.04.2026)

Ropa Brent otworzyła nowy tydzień wzrostami, notując cenę na poziomie 101,56 USD za baryłkę (+1,81%), przy dziennym szczycie sięgającym 102,15 USD. Na wykresie dziennym kurs wyraźnie oddalił się od kluczowych średnich kroczących – EMA50 przebiega na 91,66 USD, EMA100 na 83,44 USD, a EMA200 na 76,83 USD – co potwierdza silny trend wzrostowy utrzymujący się od wielu tygodni. Wskaźnik RSI(14) na poziomie 56,01 wskazuje na umiarkowany impet wzrostowy, bez sygnałów wykupienia rynku.

Głównym motorem napędowym cen ropy pozostaje sytuacja geopolityczna wokół Cieśniny Ormuz. Irański minister spraw zagranicznych Araghchi po wizytach w Pakistanie i Omanie ogłosił kontynuację konsultacji z sułtanatem na temat bezpiecznego tranzytu przez cieśninę, co rynek początkowo odebrał jako sygnał deeskalacji – WTI cofnął się z dziennego szczytu 96,68 USD do ok. 95,35 USD. Należy jednak zachować ostrożność: kontrola nad Ormuzem pozostaje główną kartą przetargową Teheranu i trudno oczekiwać, by Iran zrezygnował z niej przed uzyskaniem ustępstw w kwestii nuklearnej. Trump z kolei jasno dał do zrozumienia, że utrzyma blokadę morską jako narzędzie nacisku, a ewentualne „otwarcie" cieśniny będzie co najwyżej symbolicznym gestem Iranu w zamian za zniesienie blokady.

Kluczowym wydarzeniem dnia jest posiedzenie Situation Room zwołane przez Trumpa, którego wyniki mogą gwałtownie poruszyć cenami ropy. W szerszej perspektywie tygodnia rynek ropy będzie reagował na decyzje Fed, ECB i BoE oraz dane makro (PCE, GDP, ISM), a każdy nagłówek z Bliskiego Wschodu może wywołać skokową zmienność na i tak już rozgrzanym rynku surowcowym.

