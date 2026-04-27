Poniedziałkowa sesja otwiera się w atmosferze umiarkowanego pesymizmu w Europie. Kolejne fiasko negocjacji między Iranem a USA wywiera presję na perspektywy wzrostu gospodarczego. Polska giełda nie odbiega nastrojem od reszty kontynentu - ceny kontraktów na WIG20 tanieją o ok. 0,6% w godzinach porannych. Kontekst gospodarczy i rynkowy wciąż definiowany jest przez niedrożną cieśninę Ormuz. Cena ropy Brent powraca powyżej 100 USD. Goldman Sachs podnosi prognozę dla ceny ropy Brent do 90 USD na koniec IV kwartału 2026 r.

W kontekście polskiego rynku niezwykle ważne informacje płyną z danych dotyczących oprocentowania kredytów. Jak wynika z opracowań Bankier.pl, utrzymuje się różnica między oprocentowaniem kredytów o stopie zmiennej i stałej. Od początku roku korzystniejsze staje się oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą, a jednocześnie WIBOR 6M wzrósł powyżej poziomów WIBOR 1M i 3M. Wskazuje to przede wszystkim na: Dużą niepewność co do poziomu stóp procentowych i kosztu pieniądza po stronie instytucji, Przesuwanie się oczekiwań w stronę wyższych stóp procentowych.

Problem zadłużenia zaczyna dotyczyć także polskiego rządu. Deficyt wzrósł do 7,3%, co jest poziomem zbliżonym do szczytów z okresu pandemii COVID oraz kryzysu z 2008 roku. W wywiadzie udzielonym Bloombergowi minister finansów podkreślił jednak, że priorytetem rządu pozostają zbrojenia, a Polska będzie w dalszym ciągu poszukiwać dodatkowego finansowania na ten cel.

Presję na budżet, poza obronnością, wywiera także górnictwo. Wiceminister energii ocenił, że PGG i PKW potrzebują w tym roku dodatkowych ok. 4 mld zł, aby zachować płynność. WIG20 (D1) Na wykresie widać, że kurs spada już szóstą sesję z rzędu, jednak impet spadkowy wydaje się słabnąć. Kluczowy poziom ok. 3490 punktów nie został jeszcze przetestowany. Źródło: xStation5. Wiadomości ze spółek: Alior Bank (ALR.PL) : Bank opublikował wyniki za Q1 2026, w którym zysk netto spadł z 476 mln zł do 403 mln zł. Jest to jednak nadal wynik powyżej konsensusu rynkowego. Władze spółki komunikują, że nie odnotowały istotnego wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na koszty ryzyka ani jakość portfela kredytowego. Wycena nie wykazuje reakcji na publikację.

Rainbow Tours (RBW.PL) : Spółka zapowiada, że chce osiągnąć w 2026 roku podobny zysk jak w 2025, czyli w okolicach 260 mln zł. Prezes spółki powiedział w wywiadzie, że sprzedaż oferty „Lato" wygląda „bardzo dobrze" - przy czym oznacza to spadek r/r o kilkanaście procent. Akcje spółki rosną o ponad 1%.

XTPL (XTP.PL) : Spółka szacuje skonsolidowane przychody za Q1 2026 roku na 1,2 mln zł, co oznacza spadek wobec 2 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku. Wycena nie wykazuje reakcji na publikację.

Wasko (WAS.PL): Spółka zależna COIG S.A. podpisała umowę, której przedmiotem jest dostarczenie systemu klasy ERP obsługującego procesy kadrowo-płacowe oraz finansowo-księgowe dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcje spółki rosną o ponad 2%.

