Wykres dnia - OIL.WTI (12.09.2025)

Kontrakty terminowe na ropę (OIL.WTI) rosną dziś o ponad 2%, napędzane obawami o potencjalne zakłócenia wynikające z napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz przedłużającej się wojny Rosji z Ukrainą. Czynniki te mogą przyczynić się do stabilizacji rynku i cen pomimo wysokiego poziomu zapasów oraz utrzymującej się produkcji OPEC. Najważniejsze dane z rynku ropy Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 3,9 mln baryłek w tygodniu zakończonym 5 września 2025 r., osiągając poziom 424,6 mln baryłek, mimo że analitycy oczekiwali spadku.

Stan zapasów ropy w USA utrzymuje się 3% poniżej pięcioletniej średniej sezonowej, zapasy destylatów są niższe o 9%, a benzyny bliskie poziomów referencyjnych.

Zapasy benzyny zwiększyły się o 1,5 mln baryłek, a destylatów wzrosły o 4,7 mln baryłek, odwracając wcześniejsze spadki.

Średnie dostawy produktów ropopochodnych w ostatnich czterech tygodniach wyniosły 20,9 mln baryłek dziennie, co oznacza wzrost o 2% r/r i wskazuje na stabilny popyt.

Wykorzystanie mocy rafinerii w USA spadło do 91,3% z 93,1%, przy średnim przerobie 16,2 mln baryłek dziennie, co sprzyjało wzrostowi zapasów.

Import ropy do USA wzrósł o 420 tys. baryłek dziennie do 6,8 mln, podczas gdy eksport spadł o 280 tys. baryłek dziennie, co zwiększyło presję na krajowe zapasy.

Produkcja ropy w USA pozostała blisko rekordowych poziomów – 13,4 mln baryłek dziennie.

Wzrost zapasów był wynikiem połączenia wysokiej produkcji, wyższego importu, niższej aktywności rafinerii i spadku eksportu, choć poziomy zapasów nadal mieszczą się w historycznych przedziałach. Najważniejsze raportu EIA Światowy popyt na ropę w 2025 r. ma wzrosnąć o 740 tys. baryłek dziennie r/r; kraje OECD wykazują odporność na początku roku, ale prognozuje się spadek konsumpcji w dalszej części roku, co przełoży się na stabilny całoroczny poziom.

Globalna podaż osiągnęła w sierpniu rekordowe 106,9 mln baryłek dziennie, gdy OPEC+ wycofywał cięcia produkcji, a kraje spoza OPEC+ utrzymywały produkcję na wysokich poziomach. Produkcja ma wzrosnąć o 2,7 mln baryłek w 2025 r. i o 2,1 mln baryłek w 2026 r.

Przerób w rafineriach sięgnął rekordowych 85,1 mln baryłek dziennie w sierpniu, ale do października spadnie o 3,5 mln baryłek w wyniku sezonowych prac konserwacyjnych.

Globalne zapasy ropy wzrosły w lipcu o 26,5 mln baryłek, a od początku 2025 r. o 187 mln baryłek, choć wciąż są o 67 mln baryłek poniżej pięcioletniej średniej.

Sankcje na Rosję i Iran miały jak dotąd umiarkowany wpływ na przepływy, jednak zakaz importu produktów rafinowanych w UE od 2026 r. może istotnie wpłynąć na handel.

7 września OPEC+ uzgodnił rozpoczęcie drugiej fazy znoszenia cięć produkcji, z celem wzrostu o 137 tys. baryłek dziennie w październiku, choć realne przyrosty pozostają poniżej założeń.

Producenci spoza OPEC+ (USA, Brazylia, Kanada, Gujana, Argentyna) utrzymują dynamiczny wzrost, co w latach 2025–2026 zrówna ich wkład z OPEC+.

Globalne zapasy prognozowane są na wzrost średnio o 2,5 mln baryłek dziennie w II poł. 2025 r., ponieważ podaż przewyższa popyt, choć czynniki geopolityczne mogą zmienić bilans. OIL.WTI (D1) Ceny ropy rosną dziś, lecz spadły nieznacznie po osiągnięciu poziomu 64 USD, gdzie pojawiła się pierwsza strefa oporu, potwierdzona przez układ formacji cenowych. Źródło: xStation5

