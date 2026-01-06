Wykres dnia: OIL.WTI; Trump liczy na inwestycje amerykańskich gigantów naftowych 🖋️

Amerykańskie działania w Wenezueli po przejęciu władzy nad Nicolásem Maduro koncentrują się obecnie na odbudowie zrujnowanego sektora naftowego. Sekretarz ds. energii Chris Wright ma w tym tygodniu spotkać się z największymi amerykańskimi koncernami naftowymi. Administracja liczy, że Chevron, ConocoPhillips i inni pomogą w odbudowie wydobycia po latach zaniedbań i korupcji. Firmy naftowe podchodzą jednak do sytuacji ostrożnie i oczekują gwarancji stabilności politycznej, rządów prawa oraz długoterminowego wsparcia USA, zanim zobowiążą się do inwestycji liczonych w miliardach dolarów, które eksperci szacują na około 10 mld USD rocznie przez kolejną dekadę.

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w najbliższym czasie nie odbędą się wybory, argumentując, że kraj musi najpierw zostać „postawiony na nogi”. Zasugerował również, że USA mogą subsydiować odbudowę sektora naftowego i ocenił, że działalność można wznowić w czasie krótszym niż 18 miesięcy, przy czym firmy mogłyby zostać zrekompensowane przez rząd USA lub przyszłe przychody z wydobycia. Trump przedstawił tę strategię jako narzędzie służące obniżeniu cen ropy i paliw dla amerykańskich konsumentów oraz wzmocnieniu pozycji USA w obszarze energii i geopolityki.

Dla rynku ropy krótkoterminowo jest mało prawdopdobne, że wydarzenia w Wenezueli będą miały większy wpływ. Rafinerie w amerykańskim regionie Zatoki Meksykańskiej — przystosowane do przerobu ciężkiej wenezuelskiej ropy — mogłyby obsługiwać import, jeśli dostawy stopniowo powrócą. Perspektywa jest jednak bardzo długoterminowa. Zwiększona podaż z Wenezueli mogłaby dopiero z kolejnymi latami wywierać umiarkowaną presję spadkową na ceny. Skala i tempo odbudowy zależą od finansowania, stabilności politycznej i tego, czy firmy ostatecznie zdecydują się na inwestycje na dużą skalę - w tym kontekście niezbędne będą zapewne gwarancje USA.

Ropa nie dość że odrobiła początkowe straty po weekendowych wydarzeniach, to jeszcze wzrosła powyżej piątkowych poziomów zamknięcia.