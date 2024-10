Wykres dnia: SILVER (21.10.2024)

Srebro oraz złoto kontynuują silne wzrosty z niemal całego poprzedniego tygodnia. Dzisiaj doszło do testu poziomu 2732 USD za uncję na złocie, natomiast srebro dodaje w ujęciu intraday ponad 1,3% i wznosi się powyżej 34 dolarów. Tak duża skala aprecjacji metali szlachetnych to przede wszystkim efekt niepewności geopolitycznej, która po weekendzie była zaostrzona przez atak dronów prywatnej rezydencji Premiera Izraela. Co więcej, cykl obniżek stóp procentowych postępuje, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia alokacje kapitału w relatywnie niepewnych czasach w metalach szlachetnych.

Z technicznego punktu widzenia srebro utrzymuje fundamenty trendu wzrostowego, wskazują na to skierowane ku górze średnie kroczące, które dodatkowo (w przypadku 50-tygodniowej średniej) utrzymały ogólny trend w sierpniu tego roku. Na ten moment wydaje się, że główna strefa kontrolna dla popytu i podaży stanowi wcześniej wspomniany poziom 34 dolarów. Utrzymanie go w długim terminie może być kluczowy, aby zachować ogólny trend wzrostowy na srebrze w długim terminie. W długim terminie ważnym poziomem oporu ma być natomiast strefa 35 dolarów.

Źródło: xStation