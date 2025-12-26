Wykres dnia - Srebro (26.12.25)

Deficyt strukturalny: Podaż nie nadąża za popytem ze strony sektorów AI, EV i fotowoltaiki , a otwarcie nowych kopalni wymaga od 15 do 20 lat, co pogłębia rynkowy deficyt.

Srebro sięga kolejnych absolutnych rekordów, testując poziom 75 USD za uncję, potwierdzając swoją dominację na rynku surowców w tym roku, ale również dominując pod względem zwrotu na wielu innych rynkach. Wzrost w 2025 sięga już niemal 160%. Dzisiejszy wzrost to niemal 4%, choć platyna oraz pallad zaliczają mocniejsze wzrosty, w dzień z ograniczoną ilością inwestorów na rynu ze względu na święta.

Obecne wzrosty srebra zaczynają przypominać spekulacje, ale są one związane z rosnącym popytem oraz zauważeniem przez więszkośc inwestorów, że na rynku nie ma odpowiedniej ilości surowca, przy zwiększonym zapotrzebowaniu. Dopóki nie widać było na rynku popytu inwestycyjnego (ETFy w ostatnich latach raczej wyprzedawały srebro), deficyt na rynku, który trwa od 2020 roku nie był problemem. Kiedy jednak inwestorzy nie mogą uzyskać odpowiedniej ilości srebra, cena zalicza mocne ożywienie.

Rok 2026 ma przynieść kolejny rok deficytu, choć przynajmniej na ten moment przewiduje się mniejszy deficyt. Popyt ze strony fotowoltaiki ma pozostać mocny, choć nie ma to być tak dynamiczny wzrost jak w kilku poprzednich latach. Odzysk srebra najprawdopodobniej przyspieszy, ale problemem może być produkcja kopalniana, głównie ze względu na problem związany z wydobyciem miedzi z wielu kopalni. Warto pamiętać, że proces otwarcia nowej kopalni to zazwyczaj w najlepszym wypadku 15-20 lat oraz przynajmniej 500 mld dolarów inwestycji, co uniemożliwa szybkie dostosowanie podaży do rosnącego popytu. Obecnie sytuację mógłaby poprawić “destrukcja popytu”. Przy rosnących cenach srebra i spadających cen paneli fotowoltaicznych, taki scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. Srebro jest jednak potrzebne w coraz większych ilościach w sektorze samochodów elektrycznych czy w elektronice związanej z AI.

Wmocniony popyt ze strony ETFów, słaby dolar, spadające stopy procentowe w Europie oraz w USA wspierały ożywienie na rynku srebra. Niemniej nie należy zapominać o czynnikach geopolitycznych. Złoto jako bezpieczne aktywo wzrosło do historycznych szczytów, a srebro nie tylko dołączyło do tego wzrostu, ale niema dwukrotnie przekroczyło zwrot procentowy.

Stosunek cen złota do srebra spadł już niemal do poziomu 60 punktów, choć w tym roku poruszał się jeszcze powyżej poziomu 100. Długoterminowa średnia znajduje się na poziomie 53 punktów. Przy obecnej cenie złota 4500 dawałoby to wycenę dla srebra na poziomie niemal 85 USD za uncję. Obecnie trwa 5 z rzedu sesja wzrostowa na srebrze z przyspieszonym trendem wzrostowym w ostatnich 3 dniach, kiedy to doszło do przekroczenia górnego limitu wzrostowego kanału trendowego.