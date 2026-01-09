Wykres dnia - Srebro kontynuuje wzrost ignorując ryzyko sprzedaży w BCOM?

Srebro zyskuje dziś ponad 1,5%, rynek spotowy metalu pozostaje napięty. Warto jednak mieć świadomość, że nie jest to jedyny katalizator, który może przesądzić o dalszym trendzie. Stawki za pożyczanie srebra wynoszą obecnie 7,3%, ale już jesienią tego roku były wielokrotnie wyższe, a w ostatnim czasie nieznacznie spadły. Wobec pozytywnych czynników fundamentalnych jakimi są deficyt, solidny popyt z sektora przemysłowego (wsparty popytem ze strony centrów danych i ogólnej ekspansji technologicznej), hossa cen złota i napięcia geopolityczne (Ukraina, Iran), nie jest wykluczone, żę srebro może kierować się w stronę górnego ograniczenia kanału wzrostowego, w okolicach 82 USD za uncję.

Z drugiej strony istotnym ryzykiem jest rebalancing zakupów ze strony funduszy surowcowych (Bloomberg Commodity Index), które po ostatnich wzrostach ograniczyły wagę srebra w zakupach z ok. 9% do niespełna 3,5% a nawet 1,5% według najbardziej drastycznych prognoz. Rebalancing prowadzony będzie między 8 a 14 stycznia i może skutkować sprzedażą rzędu 4 do nawet 7 mld USD, potencjalnie podnosząc zmienność rynku o kilka do kilkunastu procent

Poza rebalancingiem w tle mamy też dolara amerykańskiego, który w ostatnim czasie dobrze sobie radzi, podczas gdy dane sugerują raczej ostrożne podejście Fed do cięcia stóp w pierwszej połowie 2026 roku. Z drugiej strony balansowane jest to 'gołębimi' czynnikami, za którymi stoi głównie administracja USA i Donald Trump (200 mld USD sprzedaż MBS czy ostatnio ogłoszony 1,5 bln USD budżet Pentagonu, gdzie trudno będzie USA finansować 'ponadnormatywne' 500 mld USD bez zwiększenia deficytu). Srebro (interwał H1, D1) Srebro kontynuuje wzrosty, wybijając powyżej EMA200 i EMA50 (czerwona i pomarańczowa linia), a potencjalny test górnego ograniczenia kanału cenowego sugerowałby potencjał do ok. 5% zwyżki z obecnych poziomów. Ogólny obraz rynku może sugerować powoli budującą się presję na realizację zysków po olbrzymim rajdzie. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

