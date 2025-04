Wykres dnia - US100 (08.04.2025)

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) zyskują dziś prawie 1% i choć względem wczorajszego dna wyprzedaży przy 17600 punktów odnotowały pewne odbicie, trudno mówić o radykalnej poprawie sentymentów. Obecnie indeks wciąż walczy o wejście powyżej oporu przu 18000 punktach i notowany jest na poziomie 38,2 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 2022 roku.

Wczoraj Trump zapowiedział, że nałoży 50% cła na Chiny 9 kwietnia, jeśli te nie zrezygnują z 32% taryf odwetowych. Od tego czasu nie widzieliśmy znaczących komentarzy Chin w tym zakresie, poza wczorajszym stanowiskiem ministerstwa handlu, które wskazało, że nigdy nie zaakceptuje polityki szantażu, ze strony Stanów Zjednoczonych

Wydaje się, że dopóki kwestia 50% taryf na Chiny (które wyniosłyby w takim przypadku 70%) 'leży na stole' i jest ryzyko, że Donald Trump nie 'blefuje', popyt na hedging na rynku pozostanie wysoki (co tłumaczyłoby relatywnie wysoki VIX, przy ok. 32), główne indeksy amerykańskie, w tym US100, który jest szczególnie narażony na ew. retorsje w handlu z Chinami, mogą mieć problem z odbiciem powyżej kluczowych poziomów oporu.

W piątek rozpocznie się sezon wyników, a amerykańskie banki szeroko komentować będą sytuację amerykańskich konsumentów. Raportowane wczoraj dane o kredytach konsumenckich z USA zaskoczyły spadkiem o 0,8 mld USD wobec 15 mld USD dodatnich oczekiwań, a szereg ankiet wskazuje, że konsument mógł ograniczyć konsumpcje w ostatnich tygodniach. To także sprawi, że Nasdaq 100 może być wrażliwy - zarówno na pozytywne, jak i negatywne komentarze banków. Do tego czasu jednak główne miejsce zajmuje 'wojna handlowa' i ewentualne 'deale', które ogłosi Trump, negocjujący obecnie z wieloma krajami.

US100 (interwał D1)

Średnie EMA200 i EMA50 zmierzają do uformowania 'krzyża śmierci' na interwale dziennym, wskazującego potencjalnie trwalsze odwrócenie trendu. Indeks notowany jest blisko 10% poniżej 200-sesyjnej średniej (EMA200, czerwona linia). Kluczowym poziomem, który byki powinny odzyskać są okolice 19300 - 19500 punktów, gdzie znajdują się istotne, poprzednie reakcje cenowe. Scenariusz głębokich spadków i dalszej paniki może przynieść test nawet 15000 punktów, gdzie widzimy 61,8 Fibo. Największym ryzykiem w krótkim terminie wydaje się podwyższenie ceł na Chiny z 34% na 50%, co zwiększyłoby stawkę łączną do 70% i skomplikowało i tak bardzo trudną sytuację amerykańskich firm technologicznych, oraz obraz inflacji w USA.

Źródło: xStation5