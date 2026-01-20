Wykres dnia: US100 kontynuuje spadki 📉

Nastroje na globalnych parkietach giełd są dziś wyraźnie słabsze. Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) notują prawie 0,7% spadki wobec niepewnych losów wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Prawdopodobnie taryfy celne na eurpejskie towary wzrosną o 10% do 1 lutego i być może do 25% w dniu 1 czerwca, jeśli do tego czasu Europa blokować będzie Stanom Zjednoczonym zakup Grenlandii. Twarde negcocjacje transatlantyckie zwiększają także ryzyko nałożenia kar i wyższych podatków na amerykańskie spółki technologiczne działające na europejskim rynku.

Dziś po sesji w USA, wyniki przedstawi Netflix (NFLX.US) i jeśli raport okaże się rozczarowujący, możemy zobaczyć kolejny impuls spadkowy. Akcje Netflixa mają za sobą niemal 30% spadek z tegorocznych szczytów i od początku roku spadły o ponad 6%. W godzinach popołudniowych możęmy oczekiwać decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego ws. taryf celnych. US100 (interwał D1) Patrząc na wykres US100 widzimy, że indeks wybił się dołem z formacji prostokątnego trójkąta i jeśli zasięg spadków miałby odpowiadać poprzedniemu impulsowi spadkowemu (kontynuacja trendu), oznaczałoby to cofnięcie nawet w kierunku 23350 punktów, gdzie widzimy istotne reakcje cenowe z przełomu lipca i sierpnia 2025 roku.Obecnie indeks mocno spadł poniżej wykładniczej 50-sesyjnej średniej kroczącej na interwale dziennym (EMA50, pomarańczowa linia), a wskaźniki MACD i RSI sugerują przewagę po stronie sprzedających. Źródło: xStation5

