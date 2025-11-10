Wykres dnia: USDCAD (10.11.2025)

Para USD/CAD przyciąga dzisiaj uwagę rynków, a jej notowania wykazują wyraźną zmienność. Obecnie kurs tej pary wynosi około 1,4013, co pokazuje umocnienie dolara kanadyjskiego wobec dolara amerykańskiego w ostatnich dniach. Wahania tej pary odzwierciedlają aktualne nastroje w gospodarce obu krajów oraz zmiany na rynkach globalnych. Dynamika kursu jest wynikiem skomplikowanego splotu czynników makroekonomicznych, decyzji banków centralnych, zmian cen surowców oraz sytuacji politycznej. Obserwacja tych ruchów pozwala lepiej zrozumieć relacje gospodarcze między Kanadą a USA oraz potencjalny kierunek, w którym zmierza kurs walutowy.

Źródło: xStation5

Co kształtue dzisiaj kurs USD/CAD?

Dane z rynku pracy w Kanadzie:

Silne dane z kanadyjskiego rynku pracy wyraźnie wspierają dolara kanadyjskiego. W październiku przybyło aż 66,6 tys. nowych miejsc pracy, znacznie przewyższając prognozy spadku o 2,5 tys. Jednocześnie stopa bezrobocia spadła do 6,9% z poziomu 7,1% we wrześniu, a średnie wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4% rok do roku. To pokazuje, że kanadyjski rynek pracy pozostaje mocny mimo pewnych zakłóceń związanych ze strajkami, co wywiera presję na dalsze umocnienie dolara kanadyjskiego.

Polityka monetarna Banku Kanady:

Silne dane z rynku pracy wzmacniają oczekiwania, że Bank Kanady utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie 2,25% po ostatniej obniżce o 25 punktów bazowych. Rynek coraz bardziej zakłada, że cykl łagodzenia polityki monetarnej zbliża się ku końcowi, co sprzyja stabilizacji i umocnieniu CAD wobec dolara amerykańskiego.

Rola cen ropy i globalnego sentymentu:

Dodatkowym wsparciem dla dolara kanadyjskiego są rosnące ceny ropy naftowej, której Kanada jest głównym eksporterem do USA. Cena WTI przekracza obecnie 60 USD za baryłkę, co zwiększa atrakcyjność CAD jako waluty surowcowej. Jednocześnie poprawa nastrojów na rynkach globalnych, między innymi po lepszych danych makroekonomicznych z Chin i USA, sprzyja zwiększeniu apetytu na ryzyko, co również wspiera waluty powiązane z surowcami.

Sytuacja w USA i wpływ na USD:

Słabsze nastroje konsumenckie w USA, mierzone między innymi niższym indeksem z Uniwersytetu Michigan, dodatkowo osłabiają dolara amerykańskiego. Oczekiwania na zakończenie shutdownu rządu USA oraz optymizm związany z pierwszymi etapami porozumień w Senacie wspierają spadek kursu USD wobec CAD.

Podsumowanie i perspektywy:

Kombinacja silnych danych z kanadyjskiego rynku pracy, wyższych cen ropy oraz poprawy sentymentu na rynkach globalnych sprawia, że dolar kanadyjski umacnia się wobec dolara amerykańskiego, a para USD/CAD oscyluje dziś wokół 1,4013.