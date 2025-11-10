Crypto news: Kryptowaluty wracają do wzrostów wobec poprawy nastrojów Wall Street📈

Najważniejsze wnioski Kryptowaluty reagują wzrostem na poprawę nastrojów Wall Street

Rosną szanse na otwarcie rządu w USA

Odpływy netto z funduszy ETF od szczytów wzrosły do 2,3 mld USD — najmocniej od maja 2025

Kryptowaluty podejmują w poniedziałek próbę odreagowania po sporych spadkach, w trakcie których BTC spadła o ok. 20% od historycznego szczytu, a Ethereum cofnęło się w okolice 3000 USD z 4900 USD widzianych latem. Dziś obie, największe kryptowaluty zyskują wraz z indeksami giełdowymi w USA, gdzie poprawa nastrojów może zapowiadać wyższe przepływy do funduszy ETF. Wzrosły szanse na otwarcie rządu USA, a Republikanie wciąż ustalają szczegóły z Demokratami. Co istotne, ponowne otwarcie rządu oznaczałoby także wzrost płynności na rynku, co poza samymi nastrojami wokół sytuacji gospodarki mogłoby stanowić bardziej 'strukturalny' bodziec dla trendu. CryptoQuant wskazał, że dane dotyczące wielkości zleceń spot sugerują ponowny powrót inwestorów instytucjonalnych na rynek Ethereum, które jeśli utrzyma wsparcie między 3 000–3 400 USD, może wchodzić w strefę akumulacji o niższej zmienności. Starsze portfele Bitcoina w ostatnim czasie przenosiły swoje rezerwy crypto na Binance w największej skali od lipca, sugerując wysoką presję podażową w tej grupie inwestorów. Przepływy do funduszy ETF opartych na Bitcoinie spadły o około 2,3 miliarda dolarów od swojego szczytu, notując największy odpływ środków od maja 2025 roku. Od października sprzedaż długoterminowych inwestorów (Long Term Holders, LTH) ponownie się nasiliła, ale tym razem popyt spadł, przez co rynek nie był w stanie wchłonąć podaży LTH przy wyższych cenach. Na przykład w okresach styczeń–marzec oraz listopad–grudzień 2024 wzrost sprzedaży w grupie LTH następował równolegle z rosnącym popytem. Rynek znajduje się w fazie korekty, a przepływy on-chain wyraźnie to pokazują. Analiza wskaźnika on-chain Cost Basis Distribution z Glassnode pokazuje poziomy, gdzie pozycje na Bitcoinie są budowane lub zamykane na dużą skalę. Obecnie wyróżniają się dwa kluczowe poziomy: 110 000 USD – strefa, w której obserwuje się koncentrację podaży ; wielu uczestników rynku chętnie sprzedawało BTC tutaj

102 000 USD – zaczyna rysować się akumulacja , choć na razie jest ona stosunkowo słaba .

Kluczowe będzie obserwowanie, czy sprzedaż BTC przy 110 000 USD pozostanie silna i czy popyt w okolicach 102-105 000 USD będzie nadal się rozwijał. Źródło: Glassnode Wskaźniki CryptoQuant on-chain wskazują na wciąż solidną akumulujące wśród szerokich grup inwestorów mimo intensywnej sprzedaży BTC z adresów długoterminowych i spadku cen. Źródło: CryptoQuant Wykresy Bitcoin i Ethereum (D1) Patrząc na wykresy dwóch największych kryptowalut, widzimy dziś jak obie walczą o odzyskanie EMA200 (czerwona linia), przy czym to odbicie na ETH jest mocniejsze. Token notowany jest mniej więcej na poziomie kluczowej średniej przy 3600 USD. Wskaźnik RSI dla obu kryptowalut powoli rośnie w kierunku 50, sugerując istotne złagodzenie presji sprzedażowej. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Fundusze ETF sprzedają (na razie) Ostatnie dni przyniosły odpływy środków z funduszy ETF, ale długoterminowy trend wydaje się niezagrożony, jeśli rząd USA miałby zostać otwarty, a giełda wrócić do wzrostów. Fundusze pozostają główną miarą momentum zakupowego na rynku crypto; miarą którą śledzą fundusze hedgingowe i dealerzy. Odnowienie popytu w tej grupie może być kluczowym sygnałem dla ew. odwrócenia trendu. Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

