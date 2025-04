Wykres dnia - USDCAD (29.04.2025)

Dolar Kanadyjski (CAD) jest dzisiaj jedną z silniejszych walut G-10 po federalnych wyborach w Kanadzie, które odbyły się 28 kwietnia. CAD początkowo się osłabił po wstępnych wynikach wyborów, z których liderem okazała się mniejszościowa Partia Liberalna. Zmienność wynikała ze wzrostu niestabilności na kanadyjskiej arenie politycznej. Jednak później CAD się ustabilizował i zaczął umacniać. Obecnie USDCAD zyskuje zaledwie 0,02%, redukując początkowe wzrosty do 0,36%.

Partia Liberalna pod przewodnictwem Marka Carney’a odniosła zwycięstwo, jednak zdobyła jedynie mandat do utworzenia rządu mniejszościowego. Wynik ten był i tak zaskakujący, ponieważ wcześniejsze sondaże faworyzowały Partię Konserwatywną. Kampania została w dużym stopniu ukształtowana przez czynniki zewnętrzne, zwłaszcza agresywną politykę handlową prezydenta USA Donalda Trumpa — w tym taryfy i groźby aneksji — które zdominowały dyskusję kampanijną. Carney, były bankier centralny z silnym zapleczem finansowym, skutecznie wykorzystał te kwestie, przedstawiając liberałów jako bastion przeciwko gospodarczemu zastraszaniu ze strony USA. Jego retoryka dotycząca obrony suwerenności Kanady i stanowczej postawy przemówiła do wyborców, prowadząc do późnego wzrostu poparcia dla liberałów. Jednak status rządu mniejszościowego oznacza, że liberałowie będą musieli polegać na innych partiach, takich jak NDP lub Bloc Québécois, aby przeforsować ustawodawstwo.

W przemówieniu zwycięskim Carney zapowiedział, że Kanada nie da się „złamać” pod presją USA, sygnalizując twarde podejście do taryf i retoryki aneksyjnej Trumpa. To kontrastuje z konserwatystami, którzy mogli przyjąć bardziej pojednawczy ton. Strategia Carney’a wydaje się stawiać na pierwszym miejscu suwerenność narodową i niezależność gospodarczą, co może prowadzić do eskalacji napięć z USA.

Źródło: xStation 5