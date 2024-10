Wykres dnia - USDIDX (15.10.2024)

Indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) spadł dziś o 0,11% po wczorajszym przetestowaniu oporu w okolicach poziomu 103 punktów. W ciągu ostatnich kilku tygodni, w zasadzie od początku września, indeks dolara znacznie zyskał po próbie przebicia się poniżej bariery 100 punktów. Jednak na obecnych poziomach widzieliśmy w przeszłości silne reakcje spadkowe podczas testowania od dołu. Dlatego możliwe jest, że po krótkiej konsolidacji dolar może wznowić spadki. Perspektywę tę wspiera również perspektywa kolejnej obniżki stóp procentowych przez Fed.



Dolar pozostaje blisko poziomów przewartościowania, w oparciu o odchylenie standardowe USD TWI (Trade-Weighted Index) w ciągu ostatnich 20 lat. Indeks ten jest obliczany jako średnia ważona kursu USD w stosunku do walut obcych, przy czym waga każdego kraju odzwierciedla jego udział w handlu. Biorąc to pod uwagę, możemy zaobserwować, że wartość dolara jest obecnie zawyżona, co może wynikać przede wszystkim z niepewnej sytuacji makroekonomicznej i wyzwań stojących przed innymi gospodarkami na całym świecie.