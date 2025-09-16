Wykres dnia: USDIDX (16.09.2025)

Dolar amerykański traci kolejny dzień z rzędu. Na początku sesji europejskiej spadek indeksu dolara wynosi -0,30%. Rynek oczekuje obniżki stóp procentowych przed Fed o 25 punktów bazowych oraz gołębiej konferencji Jerome Powella.

Polityka Donalda Trumpa wyraźnie wywiera wpływ na amerykańską walutę. Trump publicznie wyrażał chęć dewaluacji dolara. Biorąc pod uwagę, że od początku roku zanotowaliśmy zaledwie jeden miesiąc wzrostowy, można uznać, że prezydent realizuje swoją strategię. Na słabość dolara wpływa wiele czynników m.in. wojna handlowa, niepewność polityczna oraz zbliżające się obniżki stóp procentowych.

Dolar już od paru miesięcy utrzymuje się w dolnym przedziale kanału blisko dwóch odchyleń standardowych. Jednak w przypadku długotrwałego trendu spadkowego takie poziomy mogą być utrzymywane przed dłuższy okres.

W zasadzie od połowy czerwca dolar pozostawał w obecnym kanale konsolidacyjnym. Górne ograniczenie było testowane już wielokrotnie bez trwałego przebicia. Obecnie dolar zbliża się do dolnego graniczenia i niewykluczone jest ponownie przetestowanie wsparcia powyżej 96,1000 punktów.