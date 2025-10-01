Wykres dnia: USDJPY (01.10.2025)

Jen króluje wśród walut G10 już trzeci dzień z rzędu, umacniając się 0,5% względem dolara czy 0,35% względem euro. Japońską walutę wspierają zarówno jastrzębie sygnały ze strony BOJ, jak i globalna słabość dolara w obliczu zamknięcia rządu.
Co kształtuje dzisiaj kurs USDJPY?
-
Zamknięcie rządu w USA odświeża reputację jena jako bezpiecznej przystani walutowej. Kongresowi nie udało się uchwalić ustawy wydatkowej przed północą, pozostawiając rząd federalny USA bez budżetu na kolejny rok fiskalny.
-
Brak porozumienia ws. budżetu przełożyło się na pierwsze od 2018 roku zawieszenie działalności większości agencji federalnych, co wiąże się przede wszystkim z blokadą usług publicznych oraz nadchodzącymi zwolnieniami (czasowymi lub permanentnymi). Z jednej strony rynek postrzega zamknięcie jako element politycznej gry przed wyborami do Kongresu w 2026 roku, jednak obecny paraliż może być dłuższy ze względu na silny konflikt między Demokratami a Republikanami ws. wydatków na służbę zdrowia.
-
Raport PMI dla sektora przemysłowego Japonii wypadł nieco powyżej oczekiwań (48,5, konsensus Bloomberga: 48,4, poprzednio: 49,7), wskazując jednocześnie na najszybszy spadek produkcji od 6 miesięcy.
-
Z drugiej strony, ankieta Banku Japonii “Tankan” wskazała na poprawę nastrojów wśród przemysłowców drugi kwartał z rzędu, zwłaszcza w sektorze ceramiki i okrętownictwa. Większy entuzjazm może być zalążkiem odbicia sektora po ustabilizowaniu się handlu międzynarodowego, dlatego też dane zostały odebrane jako nowy argument za podwyżką stóp procentowych w Japonii.
-
Ponadto opublikowane wczoraj minutki z posiedzenia BOJ wskazują na coraz bardziej jastrzębie nastroje wśród członków japońskiego banku centralnego. Powrót podwyżek stóp był szeroko debatowany podczas wrześniowego posiedzenia, a ogólny wydźwięk wskazywał, że jest on bliżej niż dalej. Minutki w połączeniu z danymi sprawiły, że rynek podniósł swoją wycenę prawdopodobieństwa październikowej podwyżki stóp o 25 pb do 62%.
Podsumowanie Dnia: Mocny Russel i metale, ATH w Wielkiej Brytanii
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
Kontrakty na emisje szybują w górę! 📈🏭
