Wykres dnia - USDJPY (22.08.2025)

Jen japoński znajduje się dzisiaj po stronie wyprzedawanych walut mimo publikacji lekko wyższej inflacji bazowej. Kurs USDJPY zyskuje 0,20%. W lipcu bazowa inflacja w Japonii w lipcu pozostawała wyraźnie powyżej celu Banku Japonii (BOJ). Ceny konsumenckie z wyłączeniem świeżej żywności wzrosły o 3,1% r/r (vs prognoza 3,0%, poprzednio 3,3%), a szerszy wskaźnik wyłączający także energię utrzymał się na poziomie 3,4% r/r. Ceny energii spadły natomiast o 0,3% r/r (pierwszy spadek od marca 2024), ale inflacja żywności nadal była wysoka – przetworzona żywność +8,3%, a ryż +90,7% r/r (lekko mniej niż w czerwcu). Utrzymująca się presja cenowa, zwłaszcza na dobra podstawowe, obciąża gospodarstwa domowe i zwiększa spekulacje, że BOJ może podnieść stopy już w październiku. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Część ekonomistów wskazuje nawet na ryzyko wyższej inflacji w kolejnych miesiącach. Według badań 63% ankietowanych ekonomistów oczekuje, że BOJ podniesie stopę referencyjną z 0,50% do co najmniej 0,75% do końca 2025 r., co oznacza wyraźny wzrost oczekiwań względem poprzednich miesięcy.

