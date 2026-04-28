Wykres dnia 🚩USDJPY reaguje na decyzję Banku Japonii: prognozy inflacji rosną, ale gospodarka łapie zadyszkę (28.04.2026)

Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian na poziomie 0,75%, zgodnie z oczekiwaniami rynków, ale reakcja pary USDJPY na tą decyzję wydaje się dość mieszana. Prezes Banku Japonii (BoJ) Kazuo Ueda wystąpił na konferencji prasowej, wyjaśniając powody pozostawienia głównej stopy procentowej na poziomie 0,75% podczas kwietniowego posiedzenia. Podwyżki stóp będą kontynuowane zgodnie z rozwojem sytuacji gospodarczej i inflacyjnej, a szczególna uwaga banku zostanie poświęcona wpływowi sytuacji na Bliskim Wschodzie. Celem pozostaje stabilne osiągnięcie inflacji na poziomie 2%, choć wzrost gospodarczy Japonii spowolni w 2026 roku. Wyższe ceny ropy obniżą zyski firm i realne dochody gospodarstw domowych, choć gospodarka będzie wspierana przez działania rządu (np. subsydia paliwowe). Najważniejsze wnioski z konferencji BoJ Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niepewna.

Gospodarka Japonii umiarkowanie się ożywia, choć widoczne są pewne oznaki słabości.

W roku fiskalnym 2026 wzrost gospodarczy Japonii prawdopodobnie spowolni z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Należy uważnie monitorować wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na rynki finansowe, walutowe oraz na gospodarkę i ceny w Japonii.

Trzeba zwracać szczególną uwagę na ryzyko znacznego odchylenia inflacji w górę, co mogłoby negatywnie wpłynąć na gospodarkę.

Realne stopy procentowe pozostają na bardzo niskim poziomie.

BoJ będzie kontynuował podwyżki stóp oraz dostosowywał skalę łagodzenia polityki monetarnej w zależności od aktywności gospodarczej, cen i warunków finansowych.

Tempo i moment dostosowań będą analizowane w kontekście wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie na gospodarkę Japonii oraz realizacji scenariusza bazowego.

Głosowanie odbyło się stosunkiem głosów: 6- 3

6- 3 Sprzeciw wyrazili Nakagawa, Takata oraz Tamura (proponowali podwyżkę do 1%) Uwagi członków zarządu Tamura sugerował zapis o inflacji bazowej zgodnej z celem.

Takata proponował zaznaczyć, że CPI osiągnął już poziom docelowy.

Obie propozycje zostały jednak odrzucone. Dodatkowe komentarze Ceny ropy mogą silniej niż wcześniej wpływać na inflację.

Bank potrzebuje więcej czasu, by ocenić wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Inflacja bazowa jest obecnie nieco poniżej 2%.

Trudno określić, kiedy nastąpi kolejna podwyżka stóp.

Polityka monetarna będzie prowadzona tak, by nie pozostawać „w tyle za krzywą”.

Decyzja o utrzymaniu stóp wynika ze spadku prawdopodobieństwa realizacji scenariusza bazowego.

Sprzeciw trzech członków zarządu podkreśla trudność prowadzenia polityki monetarnej.

Obecnie nie ma pilnej potrzeby podwyżek, ale mogą być konieczne przy wtórnych efektach szoków podażowych.

Ryzyko wzrostu inflacji może być powodem podwyżek, lecz nie jedynym. Raport kwartalny BoJ Realne stopy procentowe pozostają bardzo niskie.

Inflacja bazowa ma osiągnąć poziom zgodny z celem 2% w drugiej połowie 2026 i w 2027 roku.

Ryzyka dla wzrostu gospodarczego skierowane są w dół.

Ryzyka dla inflacji skierowane są w górę.

Wzrost gospodarczy spowolni w 2026 roku, ale od 2027 powinien umiarkowanie przyspieszyć.

Wzrost cen ropy wpłynie na CPI i dochody. Prognozy BoJ Inflacja bazowa (CPI): 2026: 2,8% (wcześniej 1,9%)

2027: 2,3% (wcześniej 2,0%)

2028: 2,0% PKB (realny): 2026: 0,5% (wcześniej 1,0%)

2027: 0,7% (wcześniej 0,8%)

BoJ wskazał, że wzrost cen ropy może obecnie łatwiej niż w przeszłości przekładać się na ceny różnych dóbr i usług. Jednocześnie należy liczyć się z ryzykiem silniejszego wzrostu cen żywności, zwłaszcza jeśli wyższe ceny surowców przełożą się na koszty produkcji. Bank zwrócił również uwagę na możliwość poważnych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, które mogłyby istotnie wpłynąć na aktywność produkcyjną japońskich firm. W raporcie odniesiono się także do sztucznej inteligencji. Silne inwestycje przedsiębiorstw w AI mogą wspierać globalną gospodarkę, jednak jeśli nie przełożą się na odpowiedni wzrost zysków, mogą zwiększyć presję korekcyjną na rynkach aktywów. BoJ podkreślił ponadto, że zmiany kursów walutowych mają dziś większy wpływ na inflację niż w przeszłości, a dotychczas ogłoszone polityki handlowe częściowo zmieniły kierunek globalizacji. Średnio- i długoterminowe oczekiwania inflacyjne rosną umiarkowanie.

