Wykres dnia 🚩VIX rośnie, strach na rynkach akcji rośnie (26.03.2026)

Kontrakty na CBOE VIX rosną dziś prawie 2,5% wobec powrotu spadków na Wall Street i wzrostów na ropie (OIL), która kolejny raz przebiła poziom 100 USD za baryłkę, budząc ponowne obawy o inflację. Zmienność intraday na rynkach w ostatnich kwartałach rzadko była tak wysoka jak obecnie. Poziom niepewności inwestorów jest wyjątkowo wysoki.
- Zmienność kontraktów futures na VIX w ujęciu intradayd wzrosła do najwyższego poziomu od 6 miesięcy. Wskaźnik ten mierzy wahania cen kontraktów w ciągu jednego dnia, w interwałach 15-minutowych.
- Obecny poziom jest około 4 razy wyższy od średniej, co zwykle obserwuje się w okresach silnej paniki rynkowej.
- Jednocześnie implikowana zmienność dla indeksu S&P 500, pokazująca oczekiwany dzienny ruch indeksu, wzrosła do około 1,77% tj. najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku.
- W ciągu ostatnich 3 miesięcy liczba sesji z ruchem większym niż 1,75% wyniosła zaledwie 2. Aktualnie rynki kontraktów futures i opcji wyceniają znacznie większą zmienność niż ta, która faktycznie występuje na indeksie S&P 500.
VIX (interwał D1)
Indeks zmienności VIX wraca do wzrostu i ponownie zareagował na wsparcie w pobliżu dolnej granicy linii wzrostowego trendu. Skok powyżej 26 mógłby uprawdopodobnić wzrost powyżej poziomu 28, czyli górnego ograncizenia kanału wzrostowego, z którego już raz VIX wybił się w ubiegłym tygodniu. Tym razem jeśli impuls wzrostowy nastąpi, może być większy i przekroczy poziom 30.
Źródło: xStation5
Patrząc na dynamikę spotowego indeksu VIX, widzimy, że historyczne podobne skoki zmienności okazywały się zwykle okazją do zakupów dla indeksu S&P 500 w horyzoncie 3 miesięcy. Wyjątek stanowił luty 2020 i grudzień 2021. Możemy ostrożnie założyć, że jeśli VIX będzie kontynował wzrost z obecnego poziomu, ryzyko dłuższego trendu spadkowego może także rosnąć.
Źródło: SubuTrade
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.