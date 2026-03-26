Wykres dnia 🚩VIX rośnie, strach na rynkach akcji rośnie (26.03.2026)

Kontrakty na CBOE VIX rosną dziś prawie 2,5% wobec powrotu spadków na Wall Street i wzrostów na ropie (OIL), która kolejny raz przebiła poziom 100 USD za baryłkę, budząc ponowne obawy o inflację. Zmienność intraday na rynkach w ostatnich kwartałach rzadko była tak wysoka jak obecnie. Poziom niepewności inwestorów jest wyjątkowo wysoki.

Zmienność kontraktów futures na VIX w ujęciu intradayd wzrosła do najwyższego poziomu od 6 miesięcy. Wskaźnik ten mierzy wahania cen kontraktów w ciągu jednego dnia, w interwałach 15-minutowych.

Obecny poziom jest około 4 razy wyższy od średniej , co zwykle obserwuje się w okresach silnej paniki rynkowej.

Jednocześnie implikowana zmienność dla indeksu S&P 500, pokazująca oczekiwany dzienny ruch indeksu, wzrosła do około 1,77% tj. najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy liczba sesji z ruchem większym niż 1,75% wyniosła zaledwie 2. Aktualnie rynki kontraktów futures i opcji wyceniają znacznie większą zmienność niż ta, która faktycznie występuje na indeksie S&P 500.

Indeks zmienności VIX wraca do wzrostu i ponownie zareagował na wsparcie w pobliżu dolnej granicy linii wzrostowego trendu. Skok powyżej 26 mógłby uprawdopodobnić wzrost powyżej poziomu 28, czyli górnego ograncizenia kanału wzrostowego, z którego już raz VIX wybił się w ubiegłym tygodniu. Tym razem jeśli impuls wzrostowy nastąpi, może być większy i przekroczy poziom 30.

Patrząc na dynamikę spotowego indeksu VIX, widzimy, że historyczne podobne skoki zmienności okazywały się zwykle okazją do zakupów dla indeksu S&P 500 w horyzoncie 3 miesięcy. Wyjątek stanowił luty 2020 i grudzień 2021. Możemy ostrożnie założyć, że jeśli VIX będzie kontynował wzrost z obecnego poziomu, ryzyko dłuższego trendu spadkowego może także rosnąć.

