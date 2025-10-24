Wykres dnia: Złoto (24.10.2025)

Najbardziej zbliżoną sytuacją do obecnej były dwa miesiące — lipiec i sierpień — w 2011 roku

Najważniejsze wnioski Metale szlachetne kontynuują najgłębszą od miesięcy korektę

W ujęciu miesięcznym złoto jest nadal 5,8% na plusie

Fundusze ETF nadal kupują złoto

Metale szlachetne kontynuują najgłębszą od miesięcy korektę. W dniu dzisiejszym w momencie publikacji złoto traci kolejne 1,00% do 4085 USD, srebro 1,26% do 48,20, Platyna 0,55% do 1609 USD, a pallad najwięcej, bo 2,10% do 1411 USD. W obecnej korekcie złoto straciło już łącznie 6,50%, a srebro 11,60%. Niemniej, w ostatnich tygodniach wzrosty były tak znaczące, że i tak w ujęciu miesięcznym złoto jest nadal 5,8% na plusie. Przed rozpoczęciem korekty złoto notowało dwa miesiące dwucyfrowych wzrostów, co było ewenementem w skali ostatnich 15 lat objętych analizą. Najbardziej zbliżoną sytuacją do obecnej były dwa miesiące — lipiec i sierpień — w 2011 roku, kiedy to złoto wzrosło 8,3%, a następnie 12,1% miesiąc po miesiącu. W kolejnym miesiącu, wrześniu, złoto straciło 10,9%. Obecna sytuacja jest znacznie bardziej skrajna, ponieważ złoto mimo wzrostów w ostatnich dwóch miesiącach zaliczyło również imponujące wzrosty od początku roku. Należy jednak pamiętać, że sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna jest tym razem istotnie inna. Niemniej jednak na szczycie powyżej 4300 USD za uncję obserwowaliśmy wzmożone zakupy detaliczne, które mogą być sygnałem kontrariańskim. Choć długoterminowe fundamenty pozostają korzystne, sezonowość i analiza techniczna sugerują możliwy lokalny szczyt i płaskie zakończenie roku. Jednocześnie fundusze ETF nadal kupują, ale na giełdzie w Szanghaju obserwujemy gwałtowną redukcję długich pozycji i spadek zapasów srebra, co może sugerować realizację zysków.



