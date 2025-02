Wykres dnia - Złoto (25.02.2025)

Złoto kontynuowało w tym tygodniu swój imponujący rajd, chwilowo osiągając najwyższy w historii poziom 2 956,19 USD za uncję, po czym nieznacznie się cofnęło do 2 937,65 USD. Kruszec zyskał imponujące 12,3% od początku roku i około 44% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przewyższając większość tradycyjnych klas aktywów w okresie zwiększonej niepewności gospodarczej.

Obawy przed recesją napędzają popyt na bezpieczne aktywa

Poniedziałkowa sesja oznaczała zdecydowaną zmianę rynkowej narracji z „opóźnionych polityk prorozwojowych” na obawy, że działania nowej administracji USA „mogą zaczynać powodować realne szkody gospodarcze”. Zmiana sentymentu została wywołana przez piątkowy, niespodziewanie słaby odczyt usługowego PMI, który zepchnął Citi Economic Surprise Index do najbardziej negatywnego poziomu od września 2024 r. Rozczarowujące dane, w połączeniu z inicjatywą cięcia kosztów DOGE oraz planami agresywnej redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym, wzbudziły poważne obawy o poziom wydatków rządowych.

Rentowności obligacji skarbowych i oczekiwania dotyczące polityki monetarnej

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA spadły do najniższego poziomu od ponad dwóch miesięcy (4,34%), ponieważ inwestorzy coraz częściej obstawiają wcześniejsze cięcia stóp procentowych przez Fed. Rynek swapów obecnie zakłada, że pierwsza obniżka stóp procentowych nastąpi około dwa miesiące wcześniej, niż prognozowano jeszcze w zeszłym tygodniu, a na 2025 rok wycenia się cięcia o 53 punkty bazowe. Miesięczna aukcja dwuletnich obligacji skarbowych USA przyciągnęła rekordowy popyt ze strony pośrednich nabywców, co sygnalizuje silne zaufanie do przyszłych obniżek stóp procentowych.

Oczekiwania odnośnie obniżki stóp procentowych. Źródło: Bloomberg L.P.

Przyspieszone napływy do funduszy ETF

Rajd złota zyskał dodatkowy impet dzięki odnowionemu zainteresowaniu funduszami giełdowymi opartymi na złocie. W zeszłym tygodniu odnotowano największe napływy netto od 2022 roku, a analitycy ANZ Banking Group zauważyli „wyraźny wzrost przepływów w funduszach ETF zabezpieczonych złotem”. Instytucjonalne zakupy zapewniają dodatkowe wsparcie techniczne dla dalszego wzrostu cen złota.

Psychologiczna bariera 3 000 USD

Po ośmiu kolejnych tygodniach wzrostów – najlepszej serii od 2020 roku – złoto zbliża się do psychologicznie istotnej bariery 3 000 USD. Analitycy techniczni z RHB Retail Research sugerują, że mimo lekkiej presji sprzedażowej w poniedziałek, byki wciąż mają „przewagę” na wykresie dziennym.

ZŁOTO (interwał D1)

Złoto notowane jest poniżej swojego historycznego maksimum (ATH), w pobliżu poprzedniego szczytu na poziomie 2 937 USD. Byki będą dążyć do ustanowienia nowego szczytu, podczas gdy niedźwiedzie spróbują ponownie przetestować poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego na poziomie 2 856 USD. Jeśli im się to uda, testowany może być również 30-dniowy średni poziom kroczący (SMA) na poziomie 2 832 USD. RSI jest bliskie utworzenia niedźwiedziej dywergencji po wyjściu ze strefy wykupienia. MACD wygenerował sygnał sprzedaży i zaczyna się rozszerzać.

Źródło: xStation