Wykres dnia - Złoto (29.09.2025)

Złoto zyskuje dzisiaj 1,10% i przebija 3800 USD za uncję. Kontrakty grudniowe również zyskują do 3840 USD. Głównym powodem tak silnego napływu kapitału na samym początku tygodnia jest ucieczka kapitału przed niepewnością związana z grożącym zamknięciem rządu USA, wzmocnionego oczekiwaniami cięć stóp przez Fed i słabszym dolarem. Srebro i platyna zyskują nawet bardziej.
Obecnie rynek oczekuje z 90% prawdopodobieństwem cięcia na kolejnym posiedzeniu o 25 punktów bazowych oraz z 68% prawdopodobieństwem na posiedzeniu w grudniu. Ryzyko „shutdownu” rządu USA pozostaje krótkoterminowym czynnikiem. Finansowanie wygasa o północy 30 września, jeśli politycy nie osiągną porozumienia. Rynki nadal wyceniają podwyższone ryzyko zamknięcia rządu, choć niższe niż w weekend. Republikanie zapewnili, że nie pójdą na ustępstwa w sprawie uchwalenia ustawy o krótkoterminowym finansowaniu. Napięcia zaostrzyły się, gdy Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu w zeszłym tygodniu poleciło agencjom przygotowanie planów masowych zwolnień na wypadek zamknięcia rządu.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Obecnie Republikanie próbują przegłosować tzw. „pomostówkę” do listopada, podczas gdy Demokraci chcą odwrócenia ostatnich cięć w ochronie zdrowia/Medicaid, zanim poprą ustawy. Liderzy Kongresu mają spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem w celu mediacji. „Shutdown” mógłby opóźnić publikacje kluczowych danych makro, w tym z rynku pracy pod koniec tygodnia.
Przy wzroście złota o ponad 45% od początku roku, ponad 10% w tym miesiącu i spadku dolara o ponad 9,50% w tym roku, obawy o de-dolaryzację i sceptycyzm wobec niezależności Fed wzmacniają atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Wysoki popyt na złoto nadal utrzymuje się wśród instytucji oraz banków centralnych. Singapur i Hongkong rozbudowują skarbce, a Chiny zwiększają swoje rezerwy.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.