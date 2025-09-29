Wykres dnia - Złoto (29.09.2025)

Złoto zyskuje dzisiaj 1,10% i przebija 3800 USD za uncję. Kontrakty grudniowe również zyskują do 3840 USD. Głównym powodem tak silnego napływu kapitału na samym początku tygodnia jest ucieczka kapitału przed niepewnością związana z grożącym zamknięciem rządu USA, wzmocnionego oczekiwaniami cięć stóp przez Fed i słabszym dolarem. Srebro i platyna zyskują nawet bardziej.

Obecnie rynek oczekuje z 90% prawdopodobieństwem cięcia na kolejnym posiedzeniu o 25 punktów bazowych oraz z 68% prawdopodobieństwem na posiedzeniu w grudniu. Ryzyko „shutdownu” rządu USA pozostaje krótkoterminowym czynnikiem. Finansowanie wygasa o północy 30 września, jeśli politycy nie osiągną porozumienia. Rynki nadal wyceniają podwyższone ryzyko zamknięcia rządu, choć niższe niż w weekend. Republikanie zapewnili, że nie pójdą na ustępstwa w sprawie uchwalenia ustawy o krótkoterminowym finansowaniu. Napięcia zaostrzyły się, gdy Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu w zeszłym tygodniu poleciło agencjom przygotowanie planów masowych zwolnień na wypadek zamknięcia rządu.

Obecnie Republikanie próbują przegłosować tzw. „pomostówkę” do listopada, podczas gdy Demokraci chcą odwrócenia ostatnich cięć w ochronie zdrowia/Medicaid, zanim poprą ustawy. Liderzy Kongresu mają spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem w celu mediacji. „Shutdown” mógłby opóźnić publikacje kluczowych danych makro, w tym z rynku pracy pod koniec tygodnia.

Przy wzroście złota o ponad 45% od początku roku, ponad 10% w tym miesiącu i spadku dolara o ponad 9,50% w tym roku, obawy o de-dolaryzację i sceptycyzm wobec niezależności Fed wzmacniają atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Wysoki popyt na złoto nadal utrzymuje się wśród instytucji oraz banków centralnych. Singapur i Hongkong rozbudowują skarbce, a Chiny zwiększają swoje rezerwy.