Wyniki Berkshire Hathaway: Co raporty funduszu mówią o kierunku dla rynku?

Legendarny fundusz Warrena Buffetta, już bez Warrena Buffetta, opublikował swoje wyniki za Q2 2026 w sobotę, 8 sierpnia.

Oczekiwania wobec wyników funduszu były umiarkowane i mimo że „wyrocznia z Omaha” znajduje się już na emeryturze, ostatnie wyniki sugerują, że nowe kierownictwo może wciąż mieć problemy z wypracowaniem tempa wzrostu i zysku, jakiego mogliby oczekiwać akcjonariusze.

Wyniki

Przychody wzrosły do 101,8 miliardów USD, wobec oczekiwań na poziomie ok. 96,5 miliardów USD. Jest to wzrost rok do roku o ok. 10%.

Zysk operacyjny Berkshire wzrósł do 12,9 miliardów USD, czyli 16% rok do roku.

Zysk Netto (GAAP) wyniósł aż 25,6 miliardów USD, co oznacza zysk z inwestycji na poziomie 12,6 miliardów USD. Jest to wzrost roczny o kolejno: 107% i 155%.

Przekłada się to na EPS w wysokości 6$, istotnie powyżej konsensusu na poziomie 5$.

Zysk funduszu w takim ujęciu nie jest jednak miarodajnym odzwierciedleniem sytuacji spółki w Q2 2026.

Z 12,9 mld USD zysku samego Berkshire: 326 mln to dodatnie różnice kursowe (rok wcześniej była to strata na poziomie 877 milionów) Uwzględniając tę dynamikę - realny wzrost operacyjny to jedynie 5%.



Segmenty i branże

Bardziej transparentne jest ujęcie segmentów holdingowych

Ubezpieczenia (underwriting) osiągnęły 1,7 mld USD zysku, spadek rok do roku, głównie przez GEICO które radzi sobie słabo.

Linie kolejowe BNSF osiągnęły 1,56 mld USD, wzrost o 6%.

Berkshire Energy oraz segment usługowo-handlowy wzrosły o kolejne 27% i 24%, osiągając ponad 5 miliardów zysku. Segment energetyczny radzi sobie dobrze głównie dzięki wzrostowi zapotrzebowania na przesył energii i towarów. Segment usługowo-handlowy nie radzi sobie natomiast tak dobrze, jak wskazuje na to wzrost, z uwagi na fakt, że istotna część zysku to zwrot wcześniej zapłaconych ceł.



Przepływy pieniężne

Te wyniki oznaczają, że przepływy pieniężne operacyjne wzrosły z 20,9 mld USD do 21,6 mld – czyli o 3,2%. Wolne przepływy wyniosły 11,02 mld USD wobec 11,85 mld USD rok temu - czyli spadek o 7%. Mimo to nowy CEO zapowiedział rekordowy skup akcji o wartości 4,5 miliarda USD.



Alokacja

Dużo ciekawsze dla szerokiego rynku są jednak (wciąż niepełne) informacje o zakupach spółki. Zakupach, bo kolosalna rezerwa gotówkowa, którą Warren Buffett zostawił po sobie (ponad 350 miliardów USD), zaczęła napływać na rynek. W Q2 2026 fundusz dokonał zakupów netto o wartości prawie 20 miliardów USD; jest to wyraźna zmiana polityki po aż 14 kwartałach z rzędu, kiedy fundusz sprzedawał akcje.

Jedną z najważniejszych pozycji funduszu staje się Alphabet. Fundusz pozyskał kolejne akcje spółki technologicznej o wartości ponad 10 miliardów USD.

Berkshire [BRKA.US] vs kontrakty US500 [2019-2026]

Źródło: xStation5

Jest to bardzo istotny sygnał w kontekście miejsca, w jakim znajdują się dziś rynki. Fundusz czekał aż 4 lata, by znów zacząć kupować – ostatnim razem, kiedy fundusz kupował, był rok 2022. Warto pamiętać, że licząc od krachu podczas pandemii COVID do dziś, fundusz pokonywał szeroki rynek zwrotami o ok. 5% w ujęciu zanualizowanym.