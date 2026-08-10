Puls GPW: Początek tygodnia pod kreską, ale bez wyraźnego pogorszenia sentymentu

Początek nowego tygodnia na warszawskiej giełdzie przynosi niewielkie spadki. Na godzinę 11:10 WIG20 pozostaje poniżej poziomu 4000 pkt., jednak skala ruchu jest ograniczona i na obecnym etapie nie wskazuje na wyraźne pogorszenie sentymentu. Indeks nadal oscyluje w pobliżu psychologicznej bariery, a na rynku nie pojawiają się sygnały świadczące o zmianie fundamentów, które uzasadniałyby głębszą przecenę.

Naszym zdaniem obecne zachowanie GPW jest przede wszystkim kontynuacją technicznej korekty po bardzo mocnej końcówce lipca i pierwszych dniach sierpnia. Po dynamicznym wzroście i ustanowieniu przez WIG20 historycznych poziomów naturalne jest, że inwestorzy ograniczają aktywność i realizują część wcześniejszych zysków. Na uwagę zasługuje również zachowanie mniejszych spółek. sWIG80 notuje wzrost na poziomie około 0,3 proc., co pokazuje, że presja podażowa nie obejmuje całego rynku.

Nastroje na początku tygodnia są również tonowane przez sytuację geopolityczną. Brak ogłoszonego w weekend porozumienia w Zatoce Perskiej powoduje, że inwestorzy pozostają ostrożniejsi i czekają na dalszy rozwój wydarzeń. W obecnej sytuacji rynek potrzebuje przede wszystkim czasu na przetrawienie bardzo mocnych wzrostów z ostatnich tygodni.

Na ten moment nie widzimy jednak podstaw, aby traktować poniedziałkowe spadki jako sygnał zmiany trendu. Dopóki WIG20 utrzymuje się w rejonie 4000 pkt., a szerokość rynku pozostaje relatywnie dobra, obecny ruch wpisujemy w scenariusz zdrowej korekty po silnym wzroście.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Handel detaliczny i dobra konsumpcyjne na czele: Zdecydowanym liderem wzrostów jest Dino Polska, wyznaczające tempo po stronie zyskujących. Niewielkie plusy notują również Pepco Group oraz Zabka Group.

Sektor surowcowy silnym wsparciem: Solidne wzrosty wykazuje branża wydobywcza i przemysłowa, prowadzona przez KGHM Polska Miedź oraz Grupę Kęty.

Odzież, energetyka, finanse i paliwa ze skromną zwyżką: Na plusie handlowane są także spółki Modivo, Tauron Polska Energia, branża windykacyjna reprezentowana przez KRUK oraz paliwowy gigant ORLEN.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Sektor finansowy pod największą presją: Banki oraz ubezpieczyciele zdominowali zestawienie spadkowiczów. Najsilniej tracą mBank, Erste Bank Polska oraz Bank Pekao. Spadki dotknęły również PZU, PKO Bank Polski i Alior Bank.

Handel i dobra dyskrecjonalne pod kreską: W strefie czerwonej znajdują się gigant odzieżowy LPP oraz platforma e-commerce Allegro.eu.

Gaming i energetyka ze spadkami: Słabszą sesję notuje producent gier CD Projekt oraz spółka energetyczna PGE.

Wiadomości ze spółek:

Stalprofil (STF.PL) opublikował wstępne szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2026 roku, które pokazują bardzo wyraźną poprawę rentowności spółki. W samym II kwartale Stalprofil mocno zwiększył EBITDA i zysk netto, mimo jedynie umiarkowanego wzrostu przychodów, natomiast w całym I półroczu przychody Grupy spadły o 29% r/r, przy jednoczesnym ponad czterokrotnym wzroście zysku netto. Na poprawę wyników wpłynęły m.in. wyższe ceny stali oraz korzystny efekt wyceny zapasów metodą FIFO.

Najważniejsze dane za II kwartał 2026:

Przychody: 281,8 mln zł (+8% r/r)

EBITDA: 10,1 mln zł (+710% r/r)

Zysk netto: 6,04 mln zł (+390% r/r)

Zysk brutto ze sprzedaży: 19,9 mln zł (+28% r/r)

Tak mocna poprawa wyników jest szczególnie widoczna po stronie rentowności. EBITDA w II kwartale wzrosła ponad ośmiokrotnie, a zysk netto niemal pięciokrotnie, co pokazuje, że spółka była w stanie znacząco poprawić marże mimo trudniejszego pod względem wolumenu otoczenia.

Istotnym czynnikiem wspierającym rezultaty były wyższe ceny stali oraz korzystny efekt FIFO, czyli wpływ wyceny zapasów przy rosnących cenach surowca. Dodatkowo na sytuację rynkową wpływają unijne działania ograniczające import stali, które mogą sprzyjać krajowym producentom i dystrybutorom. Należy jednak pamiętać, że przedstawione dane mają charakter wstępnych szacunków, a część poprawy wyników może mieć charakter związany z bieżącym otoczeniem cenowym, a nie trwałą poprawą wyników operacyjnych.

Izostal (IZS.PL) opublikował wstępne szacunkowe wyniki za II kwartał i I półrocze 2026 roku. Wyniki pokazują wyraźny spadek skali działalności, przede wszystkim w związku z zakończeniem w IV kwartale 2025 roku dużych kontraktów na dostawy rur izolowanych dla OGP Gaz-System, jednak niższe przychody nie przełożyły się na proporcjonalny spadek zysków. W II kwartale EBITDA obniżyła się o 19% r/r, a zysk netto pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, m.in. dzięki ograniczeniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu oraz lepszemu wynikowi na działalności finansowej.

Najważniejsze dane za II kwartał 2026:

Przychody: 192,3 mln zł (-48% r/r)

EBITDA: 10,4 mln zł (-19% r/r)

Zysk netto: 4,8 mln zł wobec 5,0 mln zł rok wcześniej (-4% r/r)

Na wyniki sprzedażowe w I półroczu mocno wpłynęło zakończenie realizacji kontraktów dla OGP Gaz-System, dotyczących głównie budowy części lądowej terminala regazyfikującego FSRU w Zatoce Gdańskiej. W efekcie przychody spadły o połowę, jednak jednocześnie niższa skala działalności pozwoliła ograniczyć koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, co częściowo zamortyzowało wpływ niższych przychodów na rentowność.

Warto zwrócić uwagę, że zysk netto w I półroczu jest wyraźnie zawyżony przez zdarzenie jednorazowe. W wyniku finansowym uwzględniono 13,08 mln zł przychodów finansowych związanych z transakcją zakupu spółki Proma. Oznacza to, że wzrost zysku netto do 20,9 mln zł nie odzwierciedla wyłącznie poprawy działalności operacyjnej i powinien być interpretowany z uwzględnieniem tego efektu.

Ultimate Games (ULG.PL) opublikował wstępne wyniki za I półrocze 2026 roku. Spółka wypracowała 5,1 mln zł zysku netto przy 26,7 mln zł przychodów, a na wyniki pozytywnie wpłynęła przede wszystkim sprzedaż gier z dotychczasowego portfolio. Jednocześnie spółka zwiększa inwestycje w nowe produkcje, a na koniec czerwca posiadała 13,4 mln zł gotówki.

Najważniejsze dane za I półrocze 2026:

Przychody netto ze sprzedaży: 26,7 mln zł

Przychody całkowite: 24,9 mln zł

Zysk operacyjny (EBIT): 6,1 mln zł

Zysk brutto: 6,3 mln zł

Zysk netto: 5,1 mln zł

Środki pieniężne: 13,4 mln zł na koniec czerwca 2026 r.

Wyniki mają jednak charakter wstępny i szacunkowy, dlatego ostateczne wartości mogą się jeszcze zmienić w raporcie okresowym za I półrocze. Na ten moment najważniejszym sygnałem dla inwestorów jest utrzymanie wysokiej rentowności biznesu przy jednoczesnym korzystaniu z przychodów generowanych przez istniejący katalog gier i dalszym rozwijaniu nowych produkcji.

Wykres 2 prezentuje dzienne stopy zwrotu sektorów oraz ich wpływ na ruch całego indeksu

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

W polskiej gospodarce pojawiają się kolejne informacje istotne z punktu widzenia rynku. Z naszej perspektywy każda współpraca, która może przyspieszyć realizację inwestycji energetycznych, powinna być oceniana pozytywnie. W tym kontekście ważne są rozmowy dotyczące możliwego wejścia Polskiego Funduszu Rozwoju do Orlen Synthos Green Energy. Zmiana struktury właścicielskiej mogłaby pomóc przełamać obecny impas i przyspieszyć prace nad projektami małych reaktorów jądrowych.

Jednocześnie widać, że rząd nadal chce aktywnie wpływać na ceny paliw w Polsce. Wciąż nie zapadła ostateczna decyzja dotycząca dalszego funkcjonowania programu CPN, a wśród rozważanych rozwiązań pojawia się również możliwość nowego podatku od nadmiarowych zysków. Z punktu widzenia konsumentów jest to oczywiście informacja korzystna, szczególnie jeżeli działania państwa będą przekładały się na niższe ceny na stacjach. Z perspektywy akcjonariuszy Orlenu sytuacja wygląda jednak mniej jednoznacznie.

Program CPN w praktyce ogranicza bowiem swobodę koncernu w kształtowaniu cen paliw i może prowadzić do niższych marż detalicznych. Dla Orlenu oznacza to mniejszą elastyczność w reagowaniu na warunki rynkowe, a ewentualne przedłużenie programu może być odbierane przez inwestorów jako czynnik ograniczający potencjał wyników segmentu detalicznego. Jeszcze bardziej negatywnym sygnałem byłoby wprowadzenie dodatkowego podatku od nadzwyczajnych zysków.

Na rynku pracy również nie obserwujemy gwałtownego przyspieszenia presji płacowej. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2026 roku wzrosło o 5,5 proc. rok do roku. To nadal wzrost, ale jego tempo jest relatywnie umiarkowane i z punktu widzenia przedsiębiorstw nie stanowi obecnie tak dużego obciążenia kosztowego jak w okresach dwucyfrowej dynamiki wynagrodzeń. Jednocześnie rosnące płace pozostają ważnym wsparciem dla konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych.

Z punktu widzenia szerokiego obrazu gospodarki mamy więc kilka istotnych, ale wzajemnie różniących się sygnałów. Przyspieszenie inwestycji w energetykę może w kolejnych latach zwiększać potencjał polskiej gospodarki i poprawiać bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej strony aktywna polityka państwa wobec rynku paliw pokazuje, że interes konsumenta nie zawsze będzie tożsamy z interesem akcjonariuszy największych spółek. Na plus należy natomiast zaliczyć umiarkowaną dynamikę wynagrodzeń, która pozwala gospodarstwom domowym zwiększać dochody bez tworzenia tak silnej presji kosztowej po stronie przedsiębiorstw.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Na dzisiejszej sesji notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) notują spadki, co można traktować jako naturalną techniczną korektę po ostatnich wzrostach i ustanawianiu rekordowych poziomów przez indeks. Pomimo dzisiejszego cofnięcia wykładnicze średnie kroczące nadal pozostają znacząco poniżej obecnych poziomów notowań, potwierdzając utrzymujący się pozytywny obraz techniczny rynku.

Źródło: xStation5