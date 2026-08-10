US OPEN: Rynek stoi w miejscu, rosną obawy o dług i cieśninę Ormuz.

Początek pierwszej sesji tygodnia nie jest w stanie narzucić zdecydowanego kierunku dla notowań. Kontrakty na główne indeksy Wall Street rejestrują niewielkie spadki na otwarciu - ograniczone do okolic 0,2%. Brak istotnych impulsów makroekonomicznych oraz publikacji wyników dużych spółek, sprawia że rynek znów koncentruje się na niepewnej sytuacji wokół cieśniny Ormuz. Mimo zapowiedzi ze strony prezydenta USA oraz sekretarza skarbu - nie doszło jeszcze do żadnego porozumienia a ilość konkretów jest bliska zeru. Niepokój i niecierpliwość inwestorów pokazuje wyraźnie rynek surowców. Brent wraca powyżej 85$, Gaz ziemny w Europie zbliża się do 60 Euro. Według szczątkowych informacji ze strony m.in. Reuters, strona Irańska jest niechętna do ustąpienia ze swoich żądań dot. pobierania opłat za transfer.

Wśród liderów wzrostów MAG7 jest obecnie Alfabet, wspierany częściowo zakupami ze strony Berkshire. Gorzej radzą sobie Microsoft i Apple.

Straty odrabia SpaceX, który rośnie o 3%, częściowo wspierany przez optymizm względem, jeszcze nie opublikowanych, wyników Rocket Lab. Wiadomości ze spółek Apple (APPL.US): Spółka traci ok. 1% po otrzymaniu negatywnej rekomendacji ze strony banku inwestycyjnego. W swojej ocenie analitycy wskazali głównie na presję na marże/ceny nowych Iphone.

Intel (INTL.US): Producent chipów z USA traci aż 3% na otwarciu, po ogłoszeniu nowej emisji akcji w celu pokrycia swoich inwestycji. Wartość oferty wynosi aż 15 miliardów USD.

Monday.Com (MNDY.US): Dostawca oprogramowania traci aż 9% po publikacji wynikowej. Mimo zauważalnego pobicia konsensusu rynkowego (Przychody: 364,6 mln vs 355 mln; EPS: 1,48$ vs 1,11$) to rozczarowanie prognozami wyraźnie zaniepokoiło akcjonariuszy.

HP (HPQ.US): Spółka rośnie ok. 6% po otrzymaniu pozytywnych rekomendacji ze strony firmy inwestycyjnej. W publikacji, analitycy wskazują na dodatkowy popyt wzmocniony inwestycjami w AI.

Barrick Mining (B.US): Konglomerat górniczy traci ok. 4% po podpisaniu ugody z Newmont Corp dot. spółki Joint-Venture w Nevadzie. Analiza techniczna US100 (D1) Kurs zbliża się do oporu na poziomie ~30 100 punktów. Dynamika wzrostów wyraźnie osłabła po gwałtownym odbiciu z lokalnych minimów na poziomie ~27 700 punktów, jednak to popyt utrzymuje inicjatywę. Poza wybiciem się z kanału spadkowego górą, krótkoterminowym sygnałem wzrostowym jest również powrót średniej EMA25 ponad średnią EMA50. Linia sygnałowa MACD oraz znormalizowany RSI [14] powinny wspierać popyt w najbliższych dniach, który będzie celował w poziom 32 000 punktów. Imperatywem dla zachowania krótkoterminowej dynamiki wzrostu jest obrona poziomu ~30 000–29 900 punktów. Źródło: xStation5 Dane Makroekonomiczne Na godzinę przed zamknięciem notowań Wall Street swoją konferencję rozpocznie Beth M. Hammack. Prezes Banku Federalnego w Cleveland wypowie się na temat polityki monetarnej. Hammack wyraźnie argumentuje za większym przywiązaniem wagi do inflacji oraz celu inflacyjnego - jest jednym z liderów „jastrzębi” w Fed, rynek oczekuje kontynuacji tej linii narracyjnej na jej konferencji.

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Analityk Rynków Finansowych w XTB, związany z firmą od 2025 roku. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek i identyfikacji ryzyka, szczególnie w sektorach zbrojeniowym i technologicznym. W pracy wykorzystuje modele wyceny, dane z rynku długu, instrumenty pochodne oraz OSINT. Analizuje również wpływ czynników makroekonomicznych, geopolityki i AI na rynki finansowe. Przejdź do eksperta

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