Jedną z najważniejszych spółek w sezonie wyników jest gigant inwestycyjny JP Morgan. Spółka opublikowała wyniki przed otwarciem sesji, a ruchy kursu w notowaniach przedsesyjnych są ograniczone do minimum.
Rynek miał wobec spółki wyśrubowane oczekiwania, a wysoka baza nie ułatwiała ich spełnienia. Ostatecznie jednak firmie udało się dostarczyć kolejny rekordowy kwartał.
- Przychody przekroczyły 50 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 49,2 mld USD. W tym:
- FICC oraz trading: wzrost o 21% r/r, do 7 mld USD. Oczekiwania wynosiły ok. 6,65 mld USD.
- Bankowość inwestycyjna: wzrost o 38% r/r do 3,14 mld USD.
- Doradztwo: wzrost o 82% r/r do 1,27 mld USD.
- EPS: 5,94 USD, oczekiwano ok. 5,45 USD.
- Aktywa:
- Depozyty: 2,68 bln USD
- Pożyczki: 1,5 bln USD
- Marża odsetkowa (NIM): 2,5% wobec oczekiwanych 2,57%
Dlaczego zatem kurs akcji nie wydaje się reagować na wyniki, które na pierwszy rzut oka wyglądają fenomenalnie? Przede wszystkim, mimo imponujących przychodów i zysku, wskaźnik marży odsetkowej (NIM), który akcjonariusze i rynek uznają za kluczowy, okazał się minimalnie poniżej oczekiwań. Ponadto spółka obniżyła prognozy dotyczące przychodu netto z odsetek za cały rok z 104,5 do 103 mld USD. Oznacza to, że mimo pobicia oczekiwań w zakresie przychodów, rdzeń biznesu spółki minimalnie, ale mierzalnie osłabł.
Poza wynikami samej firmy rynek ważył też każde słowo legendarnego CEO spółki, Jamesa Dimona. Prezesowi udało się uspokoić część rynku, która widzi realne obawy o przyszłą kondycję konsumenta oraz ryzyka ze strony rynku PE/PC. James Dimon jasno potwierdził, że obecna zmienność wspiera spółkę, konsument mimo wszystko pozostaje silny, a gospodarka USA i wzrost pozostają odporne - jednak zwrócił uwagę, że złożone i realne ryzyka stwarza sytuacja na rynku surowców oraz wojna w Iranie.
JPM.US (D1)
Spółka, mimo niedawnych spadków na fali obaw dotyczących PE/PC, utrzymuje wieloletni i wyraźny trend wzrostowy.
