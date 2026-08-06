Wyniki Orlen: Na co czekają inwestorzy?

O godzinie 18:00 polski koncern naftowy publikuje swoje wyniki za Q2 2026. Oczekiwania są bardzo wysokie i o rozczarowanie będzie łatwo.

Asymetria ryzyka jest na wyraźną niekorzyść przed wynikami spółki - bez względu na wynik, sentyment może odwrócić się o 180 stopni w reakcji na informacje o obciążeniach podatkowych spółki.

Jak większość koncernów naftowych na świecie, również i Orlen korzysta na napiętej sytuacji podażowej w sektorze węglowodorów. Ciężar niedoborów wyraźnie przesunął się z samej ropy - na zdolności rafinacyjne.

Główne oczekiwania wobec spółki

Konsensus rynku stawia poprzeczkę dla Orlen wysoko:

EBITDA (LIFO) ma wynieść ok. 13,3 mld PLN, jest to mniej niż w Q1 2026, ale w ujęciu rocznym wciąż jest to wzrost na poziomie ponad 44% (EBITDA LIFO koryguje efekt zmian wyceny zapasów i lepiej pokazuje opłacalność przerobu)

ma wynieść ok. 13,3 mld PLN, jest to mniej niż w Q1 2026, ale w ujęciu rocznym wciąż jest to wzrost na poziomie ponad 44% Kluczowy będzie podział na “Downstream” (rafinacja) oraz “Upstream” (wydobycie/transport) To na “Downstream” opiera się większość oczekiwań rynku. Rynek oczekuje poziomu 5,3 mld PLN co stanowi wzrost kwartalny o aż 72% oraz roczny o ok. 140%. Poza tempem wzrostu - kluczowa będzie obrona lub ekspansja marży “Upstream” ma wzrosnąć w ujęciu rocznym o ok. 25%, do 4,4 mld PLN.

(wydobycie/transport) Segment energii ma osiągnąć wartość w okolicach 2,5 mld PLN, spadek r/r o ok. 20%.

ma osiągnąć wartość w okolicach 2,5 mld PLN, spadek r/r o ok. 20%. To wszystko sumuje się na wynik netto w okolicy 6-7 mld PLN. Spadek względem 8,15 mld PLN w Q1.

Co może stanąć na drodze dobrych wyników Orlenu?

To w drugim kwartale 2026 zaplanowano postoje części rafinerii w Płocku, a Kralupy były wyłączane od połowy marca do początku maja. Kiedy marża rafineryjna jest tak wysoka jak dziś - strata mocy produkcyjnych boli podwójnie: przez utratę zysku oraz koszty wsadu produkcyjnego.

Sezon wakacyjny wspiera sprzedaż paliw, ale pakiety osłonowe i referencyjna marża podatku ograniczają swobodę monetyzacji. Spółka może odrobić część z tych strat za granicą, która nie jest objęta limitami cen.

wspiera sprzedaż paliw, ale i referencyjna marża podatku Spółka może odrobić część z tych strat za granicą, która nie jest objęta limitami cen. Ważne będą też odpisy . W Q2 spółka odpisała 1,11 mld zł. Po podniesieniu budżetu “New Chemistry” do 35,8 mld zł rynek czeka na potwierdzenie że utrata wartości została już zakończona.

. W Q2 spółka odpisała Po podniesieniu budżetu “New Chemistry” do 35,8 mld zł rynek czeka na potwierdzenie że utrata wartości została już zakończona. Wydobycie i handel też nie są wolne od ryzyka. Mimo spadku, konsensus jest dość wysoko, aby go pobić spółka musiałaby istotnie zwiększyć produkcję i/lub handel bez presji ze strony nadmiernego zabezpieczenia (hedge).

też nie są wolne od ryzyka. Mimo spadku, konsensus jest dość wysoko, aby go pobić spółka musiałaby istotnie bez presji ze strony nadmiernego zabezpieczenia (hedge). Cierpieć może też gotówka z uwagi na wspomniany koszt surowca. Droższa ropa i paliwa zwiększają wartość zapasów i należności. ORLEN może więc pokazać rekordowe EBITDA, a jednocześnie słabszy przepływ gotówki z działalności operacyjnej.

Miecz Damoclesa

Inwestorzy wciąż próbują wycenić zagrożenie dla zysku jakim jest podatek od zysków nadmiarowych, tzw. “Windfall Tax”.

Na 6 sierpnia 2026 ustawa nie obowiązuje: została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, przed podpisaniem. Nie należy automatycznie oczekiwać ujęcia całego kosztu w raporcie H1, ale ostateczne ujęcie zależy od oceny spółki i audytora. Publikacja hipotetycznych obciążeń może wystraszyć rynki, zwłaszcza jeśli liczby te będą duże.

Bilans Orlen zdolny jest wchłonąć obecnie jednorazowe 2–3 mld zł nieprzewidzianych obciążeń, ale realizuje równolegle duży plan inwestycyjny. Ryzyko podatku nie zagraża automatycznie dywidendzie za rok 2025, ale redukuje przestrzeń do premii w dywidendzie wypłacanej w 2027 za rok 2026.

Zarząd musi mieć przygotowaną odpowiedź dla inwestorów dot. Podatku “windfall” oraz jego wpływu na dywidendy - bo ci na pewno o to zapytają na konferencji.

Działanie podatku od nadmiarowych zysków

Nie jest to podatek od całej skonsolidowanej Grupy ORLEN. Obejmuje „Podmioty wytwarzające paliwa ciekłe w Polsce oraz handlujące nimi z zagranicą.”

Podstawą podatku ma być „Nadwyżka faktycznych przychodów ze sprzedaży paliw nad przychodami hipotetycznymi obliczonymi przy marży referencyjnej.” Marża „referencyjna” oznacza tutaj średnią marżę na paliwach z 2025 r. - powiększoną o 20% (x 1,2).

Co ważne, Projekt przewidywał miesięczne zaliczki.

Dlaczego podatek jest tak ważny?

Inwestor musi wyceniać prawdopodobieństwo, że przy każdym cyklu ponadprzeciętnych marż część zysku zostanie przejęta fiskalnie. Realnie oznacza to tworzenie sztucznej asymetrii ryzyka/korzyści dla inwestorów - bo wciąż ponoszą oni pełnię strat, ale nie mają dostępu do pełni korzyści. Szkodzi to nie tylko inwestorom ale też samej spółce, bo podnosi koszt kapitału.

- bo wciąż ponoszą oni pełnię strat, ale nie mają dostępu do pełni korzyści.

Analiza techniczna akcji Orlen (D1)

Na wykresie można obserwować kontynuację trendu wzrostowego, rozpoczętego po korekcie z końcówki 2025 roku. Następna, głębsza korekta wyraźnie załamała stromy trend wzrostowy (pomarańczowy) z tego okresu, jednak popyt szybko odzyskał inicjatywę i obecnie kurs utrzymuje się nad wzniesieniem FIBO 432,6 nakreślonym w oparciu o spadki z przełomu 2025/2026. W przypadku pogorszenia się sentymentu, kupujący mogą liczyć na wsparcie na poziomie 144 PLN a następnie kolejny poziom między 140-130 wspierany prez średnią EMA100. Źródło: xStation5

