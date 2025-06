Wypowiedzi prezesa Nvidii podnoszą notowania amerykańskich spółek zajmujących się komputerami kwantowymi 📈

Akcje spółek zajmujących się komputerami kwantowymi rosną po tym, jak dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, zasygnalizował dziś w wywiadzie, że technologia komputerów kwantowych jest o krok bliżej do głównego „punktu zwrotnego” i będzie w stanie rozwiązać kilka ważnych problemów za kilka lat. Ta informacja ponownie napawa optymizmem inwestorów co do przyszłości amerykańskich spółek kwantowych, takich jak IONQ (wzrost o 5% w handlu przedsesyjnym) czy Rigetti Computing (wzrost o 7% w handlu przedsesyjnym).

Wyceny spółek zajmujących się komputerami kwantowymi są niezwykle wrażliwe na komentarze ze strony gigantów technologicznych lub ważnych osobistości ze świata technologii, ponieważ firmy te nadal nie są rentowne. Jednak rynek oczekuje, że niektóre z tych spółek będą mogły być nowymi na „następnej” rewolucji technologicznej. Na razie nadal nie jest jasne, kiedy technologia kwantowa zostanie szeroko przyjęta i które modele biznesowe odniosą sukces.

Źródło: xStation5