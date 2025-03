Wzrost gospodarczy w Europie może spaść o nawet 0,5% w wyniku ceł (EBC)

“Tarcia w handlu międzynarodowym są szkodliwe dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu”, oświadczyła właśnie Christine Lagarde w Brukseli.

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odniosła się do obaw i niepewności w związku z rozwijającą się wojną handlową między Unią Europejską a USA. Analizy EBC wskazują, że wzrost gospodarczy w Strefie Euro spadły o 0,3% w reakcji na 25-procentowe cła na import europejskich dóbr do USA. Odpowiedź ze strony UE miałaby pogłębić tę stratę do 0,5%.

Z drugiej strony mamy brak dodatkowych obaw o inflację. Zdaniem Lagarde proces dezinflacyjny jest na odpowiedniej drodze, a całokształt wypowiedzi wskazuje na przerzucenie lwiej części uwagi EBC na ryzyko słabego wzrostu gospodarzcego.

EURUSD stopniowo schodzi poniżej 1,09 od wczorajszej konferencji prasowej prezesa Fed. Źródło: xStation5