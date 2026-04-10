📊 Z cyklu Overbalance: GBPUSD, AUDNZD, USDCHF (10.04.2026)

- Jak wygląda sytuacja techniczna na GBPUSD, AUDNZD, USDCHF?
Analiza z cyklu Overbalance ma na celu wskazanie trzech instrumentów finansowych, analizowanych głównie na interwale dziennym/czterogodzinnym (D1/H4). W analizie wykorzystana jest jedynie metodologia Overbalance, która pozwala określić miejsca, w których trend może być kontynuowany lub gdzie może dojść do jego zmiany.
Zachęcam do zapoznania się z materiałem wideo, w którym omówione są główne założenia metodologii Overbalance.
Dzisiejsza analiza obejmuje trzy instrumenty, oceniane wyłącznie pod kątem struktury korekt 1:1.
GBPUSD
Notowania GBPUSD złamały sekwencję spadkową, wybijając się powyżej poziomu 1,3360, co zgodnie z metodologią Overbalance otwiera drogę do większej korekty wzrostowej lub nawet zmiany trendu. Aktualnie poziom 1,3360, czyli górne ograniczenie zanegowanej geometrii 1:1, stanowi kluczowe wsparcie. Z kolei, aby mówić o powrocie do spadków, cena musiałaby spaść także poniżej poziomu 1,3315, gdzie znajduje się dolne ograniczenie lokalnego wzrostowego układu 1:1.
GBPUSD - interwał H4. Źródło: xStation
AUDNZD
Notowania AUDNZD od dłuższego czasu utrzymują się w trendzie wzrostowym. Ostatnia korekta była dokładnie tego samego rozmiaru co poprzednie, zaznaczone zielonym prostokątem. Aktualnie obserwujemy lokalny ruch korekcyjny. Jeżeli korekta się przedłuży, kluczowe wsparcie wynikające z metodologii Overbalance wypada przy poziomie 0,6992, gdzie znajduje się dolne ograniczenie układu 1:1. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, obowiązuje trend wzrostowy.
AUDNZD - interwał H4. Źródło: xStation
USDCHF
Notowania USDCHF od dłuższego czasu poruszały się w trendzie spadkowym, natomiast od końcówki stycznia obserwowaliśmy dynamiczną korektę wzrostową. Aktualnie cena odbiła się od kluczowego oporu przy poziomie 0,8042, gdzie znajduje się górne ograniczenie największego układu 1:1, co zgodnie z metodologią Overbalance może zapowiadać powrót do trendu spadkowego. Aby scenariusz ten został potwierdzony, cena powinna trwale spaść poniżej poziomu 0,7902, gdzie znajduje się ograniczenie mniejszej geometrii. W takim przypadku możliwe byłoby przyspieszenie spadków w kierunku ostatnich minimów. Z kolei zanegowanie poziomu 0,8042 otworzyłoby drogę do większych wzrostów.
USDCHF - interwał H4. Źródło: xStation
Kalendarz makro – Kluczowe dane o inflacji z USA (10.04.2026)
Poranna odprawa - Rynek wciąż wierzy w pokój w Iranie (10.04.2026)
Intel na fali wzrostowej: Kurs najwyżej od 2020 roku
PILNE: Dane dotyczące wskaźnika PCE w USA zgodne z oczekiwaniami
