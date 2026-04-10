📊 Z cyklu Overbalance: GBPUSD, AUDNZD, USDCHF (10.04.2026)

Analiza z cyklu Overbalance ma na celu wskazanie trzech instrumentów finansowych, analizowanych głównie na interwale dziennym/czterogodzinnym (D1/H4). W analizie wykorzystana jest jedynie metodologia Overbalance, która pozwala określić miejsca, w których trend może być kontynuowany lub gdzie może dojść do jego zmiany.

Dzisiejsza analiza obejmuje trzy instrumenty, oceniane wyłącznie pod kątem struktury korekt 1:1.

GBPUSD

Notowania GBPUSD złamały sekwencję spadkową, wybijając się powyżej poziomu 1,3360, co zgodnie z metodologią Overbalance otwiera drogę do większej korekty wzrostowej lub nawet zmiany trendu. Aktualnie poziom 1,3360, czyli górne ograniczenie zanegowanej geometrii 1:1, stanowi kluczowe wsparcie. Z kolei, aby mówić o powrocie do spadków, cena musiałaby spaść także poniżej poziomu 1,3315, gdzie znajduje się dolne ograniczenie lokalnego wzrostowego układu 1:1.

GBPUSD - interwał H4. Źródło: xStation

AUDNZD

Notowania AUDNZD od dłuższego czasu utrzymują się w trendzie wzrostowym. Ostatnia korekta była dokładnie tego samego rozmiaru co poprzednie, zaznaczone zielonym prostokątem. Aktualnie obserwujemy lokalny ruch korekcyjny. Jeżeli korekta się przedłuży, kluczowe wsparcie wynikające z metodologii Overbalance wypada przy poziomie 0,6992, gdzie znajduje się dolne ograniczenie układu 1:1. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, obowiązuje trend wzrostowy.

AUDNZD - interwał H4. Źródło: xStation

USDCHF

Notowania USDCHF od dłuższego czasu poruszały się w trendzie spadkowym, natomiast od końcówki stycznia obserwowaliśmy dynamiczną korektę wzrostową. Aktualnie cena odbiła się od kluczowego oporu przy poziomie 0,8042, gdzie znajduje się górne ograniczenie największego układu 1:1, co zgodnie z metodologią Overbalance może zapowiadać powrót do trendu spadkowego. Aby scenariusz ten został potwierdzony, cena powinna trwale spaść poniżej poziomu 0,7902, gdzie znajduje się ograniczenie mniejszej geometrii. W takim przypadku możliwe byłoby przyspieszenie spadków w kierunku ostatnich minimów. Z kolei zanegowanie poziomu 0,8042 otworzyłoby drogę do większych wzrostów.

USDCHF - interwał H4. Źródło: xStation