PILNE: Spowolnienie gospodarcze w Europie❗️EURUSD bez wyraźnego kierunku

11:00 - Dane o inflacji i PKB z strefy Euro (Kwiecień):
- CPI Bazowa (y/y): 2,2% (Oczekiwano: 2,2%; Poprzednio: 2,3%)
- CPI (y/y): 3% (Oczekiwano: 3%; Poprzednio: 2,6%)
- PKB (q/q): 0,1% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,2%)
- PKB (y/y): 0,8% (Oczekiwano: 0,9%; Poprzednio: 1,2%)
Dane o inflacji i wzroście PKB w strefie euro wyraźnie pokazują, że mimo wzrostów inflacja pozostaje pod kontrolą. Wskazuje na to przede wszystkim wciąż stosunkowo niski i mało zmienny wskaźnik inflacji bazowej.
Powodem do zmartwień dla EBC mogą być natomiast wskaźniki wzrostu gospodarczego, które okazały się niższe od oczekiwań. Wzrost spadł z poziomu 1,2% do 0,8%, co było rozczarowaniem.
Dotychczasowe dane gospodarcze z Europy mogą sugerować, że kondycja gospodarcza państw wspólnoty jest na tyle słaba, iż może działać jako czynnik dezinflacyjny, nawet w obliczu wzrostu cen nośników energii.
Reakcja rynku na te dane była widoczna, jednak nie przyniosła jednoznacznej konkluzji co do dalszego kierunku.
EURUSD (H1)
Źródło: xStation5
Komentarz walutowy: USD i PLN w cieniu FED oraz inflacji za kwiecień!
Wykres Dnia: Jen za burtą 160, a rynek testuje granice „czerwonej linii”
PILNE: Inflacja w Polsce powyżej oczekiwań. Kiedy czeka nas inflacja 5%?
Kalendarz Ekonomiczny: Festiwal banków centralnych w pełnym rozkwicie
