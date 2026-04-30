Bank Anglii nie zaskakuje, ale pokazuje co dalej w z polityką wobec kwestii Iranu 💥⬇️

W kwietniu Bank Anglii utrzymał stopę procentową na poziomie 3,75%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Wynik głosowania to 1-8-0 (1 członek opowiedział się za podwyżką stóp, 8 za utrzymaniem stóp na niezmienionym poziomie, a 0 za obniżką), podczas gdy oczekiwano jednogłośnego wyniku 0-9-0. Oznacza to, że jeden głos był za zaostrzeniem polityki pieniężnej, co może wskazywać na rosnące obawy dotyczące presji inflacyjnej. Bank Anglii stwierdził, że stopy procentowe znajdują się na „rozsądnym poziomie” i podtrzymał swoje stanowisko, że jest „gotowy” do podjęcia działań w razie potrzeby. Dodał, że istnieje istotne ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy w odniesieniu do inflacji. W skrócie: Kilku członków MPC zasygnalizowało możliwość przyszłych podwyżek stóp, w tym wiceprezesi Dave Ramsden i Clare Lombardelli oraz członkowie zewnętrzni Megan Greene i Catherine Mann, wskazując na potrzebę zaostrzenia warunków finansowych w przypadku utrzymywania się wysokich cen energii. Bank zrezygnował z centralnej projekcji inflacji, przedstawiając zamiast tego trzy scenariusze oparte na różnych ścieżkach cen energii – wszystkie sugerują konieczność podwyżek stóp, a najgorszy z nich (ceny ropy na poziomie ~130 USD/baryłkę) wskazuje na potrzebę wzrostu stóp o 66–151 punktów bazowych. W scenariuszu A ceny ropy i gazu kształtują się zgodnie z krzywymi kontraktów terminowych, a wydatki gospodarstw domowych spadają w większym stopniu niż wynikałoby to z historycznej zależności od realnych dochodów, ponieważ gospodarstwa domowe stawiają na pierwszym miejscu oszczędzanie. Zakłada się, że połączenie stosunkowo krótkotrwałego szoku energetycznego i słabego popytu wystarczy, by zapobiec wystąpieniu efektów drugiego rzędu w reakcji na ten szok. W scenariuszu B ceny energii osiągają podobny szczyt, ale przez pozostałą część okresu prognozy utrzymują się na wyższym poziomie niż w scenariuszu A. Zakłada się, że zachowania gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania będą zgodne z doświadczeniami historycznymi. Zakłada się, że skutki drugiego rzędu będą umiarkowane. W scenariuszu C ceny energii gwałtownie rosną i utrzymują się na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Zakłada się, że większy szok energetyczny doprowadzi do znacznie silniejszych skutków drugiego rzędu niż w scenariuszu B. Zaktualizowane prognozy Banku Anglii dotyczące wskaźnika CPI - Średni wskaźnik CPI w 2026 r.: 3,3%–4,5% (poprzednio: 2,2%) - Średni wskaźnik CPI w 2027 r.: 2,6%–4,8% (poprzednio: 1,9%) - Średni wskaźnik CPI w 2028 r. wyniesie 1,5%–2,9% (poprzednio: 2,0%) Źródło: BoE GBPUSD notuje mieszane poziomy na chwile po publikacji decyzji BoE. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.