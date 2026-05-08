- Dolar kontynuuje deprecjację pomimo silnego raportu NFP.
- Kurs EUR/USD osłabia się o blisko 0,5% w skali dnia.
- W centrum uwagi niższy od oczekiwań wzrost płac.
- Rynki wyczekują na wtorkowy odczyt inflacji.
Dane NFP po raz kolejny stanowią dla Fedu miłą niespodziankę, nie zmieniają jednak istotnie status quo w kontekście polityki monetarnej, co sprawia, że reakcja dolara na publikację jest bardzo stonowana. Waluta kontynuuje deprecjację względem większości głównych walut, a para EUR/USD zbliża się do poziomów 1,178.
Wykres 1: Kurs EUR/USD (29.04 - 08.05)
Źródło: xStation, 08.05.2026
Wyższy od oczekiwań wzrost wakatów w sektorach pozarolniczych (115 tys. względem konsensusu na poziomie 65 tys.) oraz rewizja w górę danych za marzec ograniczają potrzebę prędkiego rozluźniania polityki monetarnej. Rynek pracy pozostaje w stanie “low fire-low hire”, co nakazuje ostrożność, ale nie nakłada na FOMC większej presji. Komitet nie jest zmuszony do natychmiastowych działań, co sugeruje także niezmienna stopa bezrobocia (4,3%) oraz najniższe od dziesięcioleci poziomy cotygodniowych deklaracji bezrobocia.
Wykres 2: Liczba nowych wakatów w sektorach pozarolniczych oraz stopa bezrobocia w USA (2022 - 2026)Źródło: XTB, 08.05.2026
Z drugiej strony apetyt Komitetu na podwyżki ograniczać może mniej dynamiczny od oczekiwanego wzrost płac. Dynamika wynagrodzeń wzrosła o 3,6% w ujęciu rocznym i raz jeszcze o 0,2% w ujęciu miesięcznym, co wskazuje na to, że jej momentum pozostaje pod kontrolą. Jest to o tyle istotne, że w obliczu rosnących oczekiwań inflacyjnych, to właśnie wzrost płac stanowi dla Fedu główne zagrożenie, mogąc przełożyć się na podwyższoną konsumpcję, a tym samym na wyższą presję cenową ze strony popytowej, która wymagałaby podnoszenia stóp procentowych.
Wykres 3: Wzrost płac i inflacja CPI w USA (2022 - 2026)Źródło: XTB, 08.05.2026
Inwestorzy nie będą musieli długo czekać na kolejne dane z USA, które mają potencjał na wywołanie zmienności, na wtorek zaplanowany jest bowiem kwietniowy odczyt inflacji CPI. Konsensus zakłada istotny wzrost głównej miary (do okolic 3,7%). Pierwszoplanowe powinny pozostać jednak przede wszystkim nagłówki dot. rozwoju sytuacji na linii USA-Iran, które w dobiegającym już końca tygodniu raz jeszcze zawładnęły zmiennością.
---
Michał Jóźwiak
Analityk Rynków Finansowych XTB
michal.jozwiak@xtb.com
