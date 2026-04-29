Żabka pozytywnie zaskakuje w I kw. 2026. Beaty przychodów i EBITDA z poprawą marż!

Wyniki Grupy Żabka za pierwszy kwartał 2026 roku można uznać za wyraźnie pozytywne zaskoczenie i solidny sygnał na początek nowego roku. Skala pobicia oczekiwań rynkowych nie była bardzo duża, ale jednocześnie praktycznie wszystkie kluczowe linie rachunku wyników znalazły się powyżej konsensusu. W praktyce oznacza to, że spółka dostarczyła wyniki lepsze od oczekiwań w sposób szeroki i jakościowy, a nie jedynie punktowy.

Trzeba przy tym pamiętać, że pierwszy kwartał jest sezonowo najsłabszym okresem dla Żabki. Tym bardziej pozytywnie należy ocenić fakt, że spółka była w stanie jednocześnie zwiększyć skalę działalności, poprawić rentowność i ograniczyć stratę netto. Taki zestaw czynników w słabszym sezonowo okresie wzmacnia odbiór całego raportu.

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał:

Przychody na poziomie około 6,6 mld zł, co oznacza dynamiczny wzrost rok do roku i wynik powyżej oczekiwań rynku

Skorygowana EBITDA w wysokości 674 mln zł, również wyższa od konsensusu oraz wyraźnie lepsza niż przed rokiem

Marża EBITDA na poziomie około 9,1%, co oznacza poprawę rok do roku mimo wymagającego otoczenia kosztowego

Strata netto 51 mln zł, wyraźnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co pokazuje poprawę jakości wyników

Największym pozytywnym elementem tych wyników jest poprawa marżowości. Wzrost marży EBITDA w pierwszym kwartale nie jest czymś oczywistym, zwłaszcza w warunkach presji kosztowej i przy wciąż wymagającym otoczeniu konsumenckim. Pokazuje to, że spółka skutecznie pracuje nad efektywnością operacyjną, optymalizacją kosztów oraz wykorzystuje efekt skali wynikający z dalszej ekspansji sieci. W praktyce oznacza to, że Żabka nie tylko rośnie, ale robi to w coraz bardziej rentowny sposób.

Istotnym elementem jest również dalsza poprawa na poziomie wyniku netto. Choć spółka pozostaje na minusie, to skala straty wyraźnie się zmniejszyła rok do roku. Taki trend sugeruje, że wraz ze wzrostem EBITDA i poprawą marż, Żabka stopniowo zbliża się do osiągnięcia trwałej rentowności netto. Dla inwestorów jest to ważny sygnał, ponieważ wskazuje na poprawę strukturalną, a nie jedynie jednorazowy efekt.

Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo wysokie tempo rozwoju sieci, które idzie w parze z poprawą efektywności operacyjnej. Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku Grupa Żabka posiadała 12 750 sklepów, podczas gdy rok wcześniej było to 11 460 placówek, co oznacza wzrost o blisko 1 300 sklepów rok do roku i dynamikę przekraczającą 11%. Mimo tak intensywnej ekspansji oraz dalszych inwestycji spółka jest w stanie jednocześnie poprawiać rentowność, co wyraźnie pokazuje dużą skalowalność modelu biznesowego oraz rosnącą dojrzałość operacyjną.

Obraz pierwszego kwartału 2026 roku jest więc spójny i jednoznacznie pozytywny. Żabka zwiększa skalę działalności, poprawia marże, ogranicza stratę netto i dynamicznie rozwija sieć sklepów. Nawet jeśli same odchylenia od konsensusu nie były bardzo duże, to kierunek zmian oraz jakość wyników pokazują, że spółka bardzo dobrze weszła w nowy rok i buduje solidne fundamenty pod kolejne kwartały.