🐸Żabka zyskuje nawet 10% przez informacje o potencjalnym zakupie akcji przez 7-Eleven

Japoński właściciel 7-Eleven chce kupić udziały w Żabce! Szykuje się transakcja za miliardy

Właściciel legendarnej sieci 7-Eleven, japoński koncern Seven & i Holdings, prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie inwestycji w polską Grupę Żabka. Informacje te zostały podane przez japońską agencję Nikkei. Japoński gigant chce w ten sposób mocno przyspieszyć swoją ekspansję na rynku europejskim.

Najważniejsze fakty:

Wielkość transakcji: Seven & i Holdings rozważa zakup dwucyfrowego pakietu udziałów w Żabce. Szacuje się, że wartość tej inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów (odpowiednik miliardów złotych).

Polska nowym przyczółkiem: Nasz kraj stałby się czwartym rynkiem europejskim dla japońskiego koncernu (po Szwecji, Danii i Norwegii). Europa ma być dla firmy nowym filarem wzrostu, obok Azji i USA.

Celem ekspansji jest 30 krajów do 2030 roku: Koncern planuje zwiększyć swoją globalną obecność z obecnych 19 do 30 rynków do końca dekady.

Presja na zmiany: Ruch ten to odpowiedź na presję ze strony inwestorów i próbę wrogiego przejęcia z 2024 roku przez kanadyjskiego właściciela sieci Circle K (Alimentation Couche-Tard). Choć Kanadyjczycy wycofali ofertę, Seven & i Holdings musi udowodnić akcjonariuszom, że potrafi dynamicznie rosnąć za granicą.

Co to oznacza dla rynku?

Seven & i Holdings odchodzi od prostego licencjonowania swojej marki na rzecz bezpośredniego zaangażowania kapitałowego. Japończycy chcą przenieść do Europy swoje najlepsze doświadczenia, w tym mocne postawienie na ofertę gastronomiczną i świeżą żywność (food-to-go), co doskonale wpisuje się w obecny model biznesowy polskiej Żabki.

Najważniejsze dane finansowe Żabki

Żabka pokazałą w ostatnim czasie nieco gorsze wyniki, ale z drugiej strony radzi sobie lepiej na giełdzie niż niektórzy detaliści. Źródło: XTB Research, Żabka

Porównanie zachowania ceny Żabki do Dino

Od dołka z marca akcje spółki wzrosły już o ponad 50%. W ostatnim czasie JP Morgan obniżył swoją cenę docelową dla spółki do 27 zł, ale jednocześnie było to przed ostatnią informacją. W szczytowym momencie akcje spółki rosły nawet 10%, a obecnie wzrost ten ograniczony jest do 8-9%. Dla porównania warto zauważyć, że Dino w ostatnich miesiącach radzi sobie bardzo słabo i akcje spadły poniżej 30 zł. Źródło: xStation5