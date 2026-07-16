🐸Żabka zyskuje nawet 10% przez informacje o potencjalnym zakupie akcji przez 7-Eleven

Japoński właściciel 7-Eleven chce kupić udziały w Żabce! Szykuje się transakcja za miliardy
Właściciel legendarnej sieci 7-Eleven, japoński koncern Seven & i Holdings, prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie inwestycji w polską Grupę Żabka. Informacje te zostały podane przez japońską agencję Nikkei. Japoński gigant chce w ten sposób mocno przyspieszyć swoją ekspansję na rynku europejskim.
Najważniejsze fakty:
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Wielkość transakcji: Seven & i Holdings rozważa zakup dwucyfrowego pakietu udziałów w Żabce. Szacuje się, że wartość tej inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów (odpowiednik miliardów złotych).
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Polska nowym przyczółkiem: Nasz kraj stałby się czwartym rynkiem europejskim dla japońskiego koncernu (po Szwecji, Danii i Norwegii). Europa ma być dla firmy nowym filarem wzrostu, obok Azji i USA.
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Celem ekspansji jest 30 krajów do 2030 roku: Koncern planuje zwiększyć swoją globalną obecność z obecnych 19 do 30 rynków do końca dekady.
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Presja na zmiany: Ruch ten to odpowiedź na presję ze strony inwestorów i próbę wrogiego przejęcia z 2024 roku przez kanadyjskiego właściciela sieci Circle K (Alimentation Couche-Tard). Choć Kanadyjczycy wycofali ofertę, Seven & i Holdings musi udowodnić akcjonariuszom, że potrafi dynamicznie rosnąć za granicą.
Co to oznacza dla rynku?
Seven & i Holdings odchodzi od prostego licencjonowania swojej marki na rzecz bezpośredniego zaangażowania kapitałowego. Japończycy chcą przenieść do Europy swoje najlepsze doświadczenia, w tym mocne postawienie na ofertę gastronomiczną i świeżą żywność (food-to-go), co doskonale wpisuje się w obecny model biznesowy polskiej Żabki.
Najważniejsze dane finansowe Żabki
Żabka pokazałą w ostatnim czasie nieco gorsze wyniki, ale z drugiej strony radzi sobie lepiej na giełdzie niż niektórzy detaliści. Źródło: XTB Research, Żabka
Porównanie zachowania ceny Żabki do Dino
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