Zalando traci 6% 📉 BaFin wszczyna śledztwo w sprawie spółki

BaFin rozpoczyna formalny przegląd sprawozdania finansowego Zalando (ZAL.DE) za 2025 r., wskazując na możliwe naruszenie przepisów rachunkowych związane z ujawnieniami dotyczącymi przejęcia About You.

Spółka podkreśla, że sprawa ma charakter formalny i nieistotny materialnie, a wszystkie kluczowe informacje dotyczące przejęcia About You były wcześniej publicznie ujawnione.

Niemiecki regulator finansowy BaFin poinformował o rozpoczęciu formalnego przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zalando za 2025 rok. Według regulatora istnieją konkretne przesłanki wskazujące, że spółka mogła nie ujawnić w notach do sprawozdania informacji dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym w związku z przejęciem platformy About You.

Zalando potwierdziło otrzymanie informacji o wszczęciu postępowania i poinformowało, że pozostaje w bliskim oraz konstruktywnym dialogu z BaFin. Spółka ocenia, że sprawa dotyczy wyłącznie formalnego aspektu ujawnień i nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zarząd podkreśla również, że wszystkie kluczowe informacje dotyczące przejęcia About You, wycenionego na około 1,13 mld euro, zostały wcześniej opublikowane w dokumentacji związanej z publiczną ofertą przejęcia. Mimo uspokajającego stanowiska spółki inwestorzy zareagowali ostrożnie. Przecena akcji pokazuje, że nawet formalne postępowania regulatorów mogą zwiększać premię za ryzyko i negatywnie wpływać na krótkoterminowy sentyment wobec spółek - szczególnie gdy dotyczą jakości raportowania finansowego.

Wykres Zalando (interwał D1)

Akcje jednego z gigantów europejskiego e-commerce spadają dziś w pobliże 200-sesyjnej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia) - jeśli spadją poniżej możliwy byłby powrót do długoterminowego spadkowego trendu. Z drugiej strony wsparcie na tych poziomach mogłoby "uklepać" fundament pod przyszłe odbicie.

Źródło: xStation5