Zamknięcie Cieśniny Hormuz ze strony USA zadziałało? Iran ma być gotowy do rozmów

Ropa naftowa cofa się w okolice 100 dolarów za baryłkę, oddając połowę z blisko dziesięcioprocentowych wzrostów. Początek tygodnia upłynął pod znakiem fiaska rozmów pokojowych w Islamabadzie. Brak porozumienia między USA a Iranem doprowadził do radykalnej decyzji Waszyngtonu: całkowitej blokady Cieśniny Ormuz dla statków wpływających i wypływających z irańskich portów.

Blokada rozpoczęła się dziś o 16:00 czasu polskiego. Donald Trump grozi zajęciem, a nawet atakiem na jednostki, które spróbują złamać zakaz. Warto zwrócić uwagę na typową dla prezydenta strategię „TACO” (Trump Always Checks Out) – czyli licytowanie bardzo wysoko tuż przed ostatecznym porozumieniem. Sytuacja do złudzenia przypomina negocjacje z Chinami z 2025 roku: najpierw ekstremalna eskalacja, potem przełom.

Najnowsze doniesienia dają nadzieję – Iran zasygnalizował gotowość do powrotu do stołu negocjacyjnego (informacje podawane przez WSJ i NY Post). Wygląda na to, że pełne odcięcie Teheranu od dochodów z ropy zadziałało mocniej niż ataki militarne z ostatnich sześciu tygodni.

Mimo blokady, Pakistan zapewnia, że zawieszenie broni wciąż obowiązuje. Na rynkach widać względny spokój: złoto i srebro lekko tanieją w obawie przed inflacją, dolar się umacnia, a indeksy na Wall Street notują spadki. Rynek liczy na szybki happy end, ale ryzyko jest ogromne. Trump zapowiedział możliwy atak na statki lub ich zajęcie w podobny sposób, który miał miejsce w Wenezueli. Ewentualny atak USA na tankowce mógłby wybić ceny ropy nawet do 120 czy 150 dolarów za baryłkę. Dla nas oznaczałoby to dalsze podwyżki na stacjach paliw nawet do dwucyfrowych poziomów i wyraźne osłabienie złotego względem dolara.