Zamkniecie rządu USA - Co to znaczy i kogo dotyczy?

Tego popołudnia liderzy Kongresu spotkają się z prezydentem USA w celu uniknięcia zamknięcia rządu. Zamknięcie następuje, gdy ustawodawcy nie zatwierdzą na czas ustaw o wydatkach, które finansują operacje federalne.

Co to jest "zamknięcie rządu"?

Chociaż czasami jest to związane z limitem zadłużenia, zamknięcie jest w rzeczywistości problemem krótkoterminowego upoważnienia do wydatków: pieniądze istnieją, ale prawnie nie mogą być użyte, ponieważ Kongres nie uchwalił ustaw o przydziałach ani rezolucji kontynuacyjnych finansujących agencje federalne.

Z obydwoma izbami podzielonymi i głęboko spolaryzowanymi, groźby zamknięcia stały się powracającym elementem walk budżetowych w Waszyngtonie. Impas w 2018 roku podczas pierwszej kadencji Trumpa doprowadził do 34-dniowego zamknięcia, najdłuższego w nowoczesnej historii. W tym czasie około 800 000 z 2,1 miliona pracowników federalnych nie otrzymało wynagrodzenia, co spowodowało powszechną niepewność — stanowiącą około jednej czwartej do jednej trzeciej całego zatrudnienia publicznego.

Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie, wiele sektorów rządowych i agencji federalnych przestanie otrzymywać finansowanie i będzie zmuszone zawiesić lub zamknąć wszystkie funkcje nieistotne. Tym razem wpływ może być jeszcze bardziej dotkliwy niż zwykle. Biały Dom zagroził trwałymi zwolnieniami w przypadku zamknięcia.

O co tym razem toczy się spór?

Nowy rok fiskalny rządu federalnego rozpoczyna się 1 października, a Kongres jeszcze nie osiągnął porozumienia w sprawie krótkoterminowej ustawy o finansowaniu.

Donald Trump odwołał rozmowy z demokratycznymi liderami kongresu na początku tego tygodnia, mówiąc, że nieformalne spotkanie nie byłoby „produktywne” i nazywając ich żądania „niepoważnymi”. Ruch ten rozzłościł Demokratów, a lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer i lider mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries obwinili prezydenta i republikanów w Kongresie, którzy kontrolują obie izby, za potencjalne zamknięcie.

Demokraci domagają się przedłużenia subsydiów, które ograniczają koszty ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Ustawy o dostępnej opiece zdrowotnej, które mają wygasnąć. Był to jeden ze środków zawartych w cięciach Medicaid uchwalonych w "Jednej Pięknej, Dużej Ustawie" Donalda Trumpa, przyjętej na początku tego roku.

Co się dzieje podczas zamknięcia?

Wśród głównych konsekwencji zamknięcia rządu są::

Zawieszenie działalności nieuznanej za "niezbędną”

Około 800 000 pracowników federalnych może zostać wysłanych na urlop bez wynagrodzenia lub zmuszonych do pracy bez wynagrodzenia, dopóki impas nie zostanie rozwiązany.

Usługi niezbędne, takie jak bezpieczeństwo narodowe, kontrola ruchu lotniczego, operacje wojskowe, płatności długów i zabezpieczenia społeczne, są kontynuowane.

Działanie parków narodowe, muzeów, biur administracji i procesy takie jak aplikacje wizowe lub pozwolenia mogą zostać wstrzymane, lub opóźnione.

Konsekwencje na rynkach finansowych

Jak dotąd rynki w dużej mierze zignorowały groźbę zamknięcia 1 października, chociaż ryzyko rośnie z dnia na dzień.

Według Polymarket istnieje 72% szansa, że zamknięcie nastąpi przed 31 grudnia z powodu braku porozumienia w sprawie finansowania, podczas gdy prawdopodobieństwo zamknięcia już 1 października wynosi aż 67%.

Najbardziej znaczący wpływ zamknięcia na rynek to zawieszenie publikacji danych ekonomicznych rządu. W tym przypadku, począwszy od środowego poranka, nie byłyby publikowane żadne nowe dane, w tym raport o stopie bezrobocia czy wrześniowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem.

Zamknięcie ma znaczenie z wielu powodów poza rynkami finansowymi, ale jego początkowy wpływ na ceny akcji powinien być minimalny — chociaż wiele zależałoby od jego długości.

W rzeczywistości, historycznie od 1975 roku, dla zamknięć trwających ponad 3 dni, S&P 500 średnio zyskiwał 1,7% w ciągu 50 dni po zamknięciu, z niewielką zmiennością w tym okresie. Dla wszystkich zamknięć niezależnie od długości, średni zysk wynosił 2,2%.

Wyniki S&P 500 podczas zamknięć rządu: Źródło: XTB

Jak dotąd dolar ponownie jest aktywem pod największą presją — coś, co miało miejsce przez cały rok podczas każdego epizodu politycznego — napędzany niepewnością. Dziś rano podąża za tym samym wzorcem przed dzisiejszym spotkaniem liderów kongresu USA i prezydenta Donalda Trumpa.

Stopy zwrotu złota

Słabszy dolar amerykański zapewnił świeże wsparcie dla złota, oprócz rocznej hossy napędzanej bodźcami monetarnymi i fiskalnymi, oczekiwaniami inflacyjnymi, atakami Trumpa na niezależność Rezerwy Federalnej i popytem banków centralnych prowadzonym przez Chiny.

Od 1975 roku, złoto wzrosło średnio o 3% w ciągu 50 dni po zamknięciu rządu.

Wyniki złota podczas zamknięć rządu: Źródło: XTB

Złoto wzrosło o 45% jak dotąd w tym roku. Ceny zmierzają do zamknięcia trzeciego z rzędu pozytywnego kwartału, z funduszami ETF opartymi na złocie na najwyższym poziomie od 2022 roku.

Interwał D1 złota. Źródło: Xstation