📉 Zapaść funta brytyjskiego

GBPUSD osuwa się 1% po wyprzedaży na rynku obligacji❗️

Kurs GBPUSD gwałtownie załamał się po wyprzedaży na rynku brytyjskich obligacji, która wywindowała rentowności 30-latek do najwyższego poziomu od 1998 roku (5,66%).

Na początku sesji GBPUSD było najmniej zmienną parą G10, a funt wykazywał dużą odporność na szerokie odbicie na dolarze. Wyprzedaż obligacji sprowadziła kurs do najniższego poziomu od 7 sierpnia (lekko poniżej 1.339). Kupującym udało się odrobić część strat, zawracając GBPUSD do 1.34, lekko powyżej dolnej granicy aktualnej konsolidacji. Źródło: xStation5

Rentowności 30-letnich obligacji w UK (tzw. “Gilts”). Źródło: Bloomberg Finance LP

Koszty długoterminowego długu w Wielkiej Brytanii wzrosły do najwyższego poziomu od 1998 roku, odzwierciedlając obawy inwestorów o panoramę gospodarczą kraju, w tym uporczywą inflację, rosnący dług publiczny oraz wątpliwości inwestorów co do zdolności rządu do pogodzenia reguł fiskalnych ze wzrostem gospodarczym.

Ponadto zdaniem rynków rośnie ryzyko, że kanclerz Rachel Reeves będzie zmuszona do podwyżek podatków lub głębszych cięć wydatków w jesiennym budżecie, a rentowności obligacji sygnalizują zaostrzenie warunków finansowania.

Ostatnie komentarze Reeves dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków banków, jednak finansowanie wciąż słabych usług publicznych i projektów infrastrukturalnych będzie zapewne wymagało głębszych zmian i nowych źródeł wpływów do budżetu – tematów, które brytyjska Partia Pracy unikała w czasie poprzedniej kampanii. Urzędujący premier Keir Starmer zapowiedział, że poprowadzi Labour do następnych wyborów.

Funt wrócił do wzrostów w połowie lipca wraz ze wzrostem oczekiwań wobec wrześniowego cięcia stóp procentowych w USA oraz dalszego wzrostu inflacji w UK, który motywował wzrosty na brytyjskich obligacjach średnioterminowych. Źródło: xStation5