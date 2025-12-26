Zelensky ma spotkać się z Trumpem w niedzielę. Kolejna nadzieja na przełom?

Wieści z linii USA-Ukraina Zełenski ma spotkać się z Trumpem na Florydzie, żeby omówić amerykańską propozycję „realnego” planu pokoju.

Chodzi o wstępne uzgodnienia: gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, przyszłe ramy rozejmu i ewentualnej odbudowy.

Jednocześnie Zełenski podkreśla, że nie ma pewności, czy dojdzie do podpisania czegokolwiek, to bardziej etap sprawdzania, na ile oferta USA jest dla Kijowa akceptowalna.

Spotkanie ma odbyć się nawet w najbliższą niedzielę Linia USA-Rosja Wcześniej Amerykanie przekazali Rosji pisemne propozycje dotyczące możliwego uregulowania konfliktu.

Na polecenie Putina doradca Uszakow odbył rozmowę z przedstawicielami administracji USA; ustalono jedynie, że dialog będzie kontynuowany.

Moskwa celowo nie ujawnia szczegółów – to sygnał, że Kreml bada, na ile można coś ugrać, ale nie jest jeszcze gotów się wiążąco deklarować. Rosyjski przemysł zbrojeniowy i eksport broni Rosja otwarcie mówi, że priorytetem są dostawy uzbrojenia na front, a nie kontrakty eksportowe, co wymusza opóźnianie części zagranicznych dostaw.

To z jednej strony pokazuje skalę zużycia sprzętu w wojnie, a z drugiej – ograniczenia finansowo‑produkcyjne rosyjskiego sektora obronnego.

Dla wielu państw kupujących rosyjską broń to sygnał ryzyka: mogą szukać alternatywnych dostawców, co w dłuższym terminie uderza w wpływy Rosji i jej soft power. Najważniejsze wnioski USA wykorzystują swoją pozycję głównego sponsora Kijowa i kluczowego gracza wobec Kremla, żeby jednocześnie naciskać na obie strony i budować korytarz negocjacyjny.

Ukraina ma relatywnie mocniejszą pozycję negocjacyjną, dopóki Zachód utrzymuje wsparcie, a Rosja boryka się z ograniczeniami produkcyjnymi i wizerunkowymi w eksporcie broni.

Rosja z kolei liczy, że przeciągając w czasie konflikt i pokazując, że nadal potrafi prowadzić wojnę oraz produkować sprzęt, wymusi na Zachodzie bardziej korzystne warunki polityczne (np. częściowe zniesienie sankcji).

W efekcie: rozmowy USA–Ukraina–Rosja tworzą polityczne „ramy” potencjalnego procesu pokojowego, a problemy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego lekko przesuwają równowagę sił na korzyść strony ukraińsko‑zachodniej, ale nie są jeszcze na tyle duże, by same z siebie wymusić szybkie zakończenie wojny.

Jednocześnie jednak wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się przeciąganie negocjacji o kolejne tygodnie czy miesiące ze strony Rosji i próbowa powrotu do pierwszych warunków, jeszcze z 2022 roku, które zostały powtórzone podczas spotkania Trumpa i Putina początkiem tego roku Nieco więcej wieści dotyczących Ukrainy może prowadzić do lekkiego cofnięcia cen podczas dzisiejszej sesji, choć można to również wiązać z bardzo niskim wolumenem transakcyjnym na rynku.

