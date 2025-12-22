🟡Złoto dodaje 1,8%

Złoto i srebro otwierają świąteczny tydzień byczymi zyskami (GOLD: +1,8% do ok. 4420 USD, SILVER: +2,1% do ok. 68,60 USD), które wynoszą kluczowe metale szlachetne na nowe szczyty wszechczasów. Popytowi na bezpieczne raje sprzyja przede wszystkim pozycjonowanie rynków względem polityki monetarnej w USA w 2026 roku oraz narastające napięcia na linii Wenezuela-USA.

Kontrakt GOLD przełamał kluczowy opór w postaci październikowego szczytu w okolicach 4375 USD za uncję, podążając za trajektorią aktualnego kanału wzrostowego. Utrzymanie się powyżej tego poziomu będzie niezbędna dla utrwalanie fali wzrostowej, w przeciwnym wypadku możemy spodziewać się korekty, zwłaszcza w przypadku spadku niepewności geopolitycznej, która wywindowała w ostatnich tygodniach wolumen handlu na kluczowych metalach szlachetnych. RSI ponownie znalazło się w strefie wyprzedania, jednak patrząc na ten rok złoto nie ma problemów z handlem powyżej tego poziomu. Źródło: xStation5

Ostatnie wybicie na metalach szlachetnych to przede wszystkim zasługa coraz bardziej gołębich oczekiwań wobec Fed w 2026 roku. Rynek z dość dużą rezerwą podchodził do ostatniego FOMC, na którym decyzja zapadała bez kluczowych danych o inflacji czy z rynku pracy, jednak spokojna postawa Powella i brak tzw. “jastrzębiego cięcia” wlała na rynek wiele nadziei. Oczekiwania na styczniową obniżkę nieco stopniały w ciągu ostatniego miesiąca (aktualnie ok. 20% szans na kolejne cięcie, źródło: CME FedWatch), jednak rynek ponownie wycenia ponad 2 luzowania przed końcem 2026 roku, a nadzieje są wspierane również przez ostatni, znacznie niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI. Coraz mniejszą rolę gra jednak kwestia nowego szefa Fed, który nawet będąc z nominacji Trumpa będzie miał przed sobą trudne zadanie przekonania reszty FOMC do bardziej gołębich poglądów. Niemniej wraz z tym jak już niższe stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny trzymania złota względem innych, oprocentowanych aktywów (zwłaszcza obligacji skarbowych), oczekiwania wobec Fed przekładają się tym samym na wzrost już wywindowanego popytu.

Aktualny rozkład implikowanego prawdopodobieństwa na styczniowe FOMC. Źródło: CME Fed Watch.

Metale szlachetne mają za sobą rekordowy rok – samo złoto wzrosło o aż 70%. Nadrobić próbują metale, które do tej pory pozostawały poza centrum uwagi rynku. Rośnie również platyna i srebro, nie tylko stają się one równie popularne jako środek przechowywania wartości, ale inwestorzy dostrzegają również ich rolę w dynamicznie rosnących gałęziach przemysłu.

Nie brak również nowych czynników geopolitycznych, które zmniejszają skłonność do ryzyka i motywują odpływ w stronę bezpiecznych przystani. W ten weekend straż przybrzeżna USA, dokonała zajęcia kolejnego już tankowca u wybrzeży Wenezueli, inwestorzy wyraźnie obawiają się kolejnego konfliktu zbrojnego na mapie świata.

Popyt wciąż może liczyć na wsparcie ze strony banków centralnych które nie tylko obniżają stopy procentowe, ale również same zwiększają rezerwy złota, zwłaszcza w krajach wschodzących. Za nimi podążają także inwestorzy detaliczni, którzy próbują jak najszybciej uzyskać ekspozycję na rynek za pomocą zarówno fizycznego kruszcu, jak i ETFów.