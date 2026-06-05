Złoto i Bitcoin tracą wobec siły dolara 📌Analiza techniczna

Dane z gospodarki amerykańskiej sprawiły dziś, że inwestorzy wrócili do dolara, napędzając odbicie rentowności i nakładając techniczną presję na aktywa powszechnie uważane za negatywnie skorelowane z siłą amerykańskiej waluty m.in. Bitcoina i złoto. Bitcoin spada dziś poniżej 62 tys. USD i od szczytów cofa się już o ok. 55% podczas, gdy złoto traci 1,5% i cofa się poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej na interawle dziennym - istotnego wsparcia dla długoterminowego momentum.
Analiza techniczna: Gold (D1)
Zamknięcie sesji poniżej średniej EMA200 (czerwona linia) mogłoby wskazywać na realny spadek nawet w okolice 4100 USD (lokalne minima z lutego), wskazując jednocześnie ok. 30% spadek od rekordowego poziomu dla kruszcu. Wybicie dołem z formacji trójkąta mogłoby zainicjować kolejny impuls spadkowy, gdzie pierwszym ważnym wsparciem okazałby się poziom poprzedniego końca paniki. Z drugiej strony powrót do 4500 - 4600 USD uprawdopodobniłby utrzymanie wąskiego zakresu konsolidacji i potencjalnie wybicie górą z pierwszym oporem w pobliżu 4750 - 4800 USD.
Źródło: xStation5
Analiza techniczna: Bitcoin (D1)
Patrząc na króla kryptowalut widzimy, że panika przybrała już znaczną skalę - cena oscyluje przy niespełna 62 tys. USD i jest najniższa od 5 lutego 2026. Wskaźnik RSI wynosi 17.4 i wskazuje ekstremalne wyprzedanie po tym jak w ostatnim czasie cena została ponownie odrzuca po dotarciu przez niego do ok. 70. Patrząc na cykl z 2021 - 2022 roku widzimy istotne podobieństwa i trwającą "trzecią fazę" paniki. W roku 2022 w fazie "trzeciego impulsu spadkowego" cena spadła do 22 tys. USD ale finalne dno osiągnełą dopiero w listopadzie, przy ok. 15 tys. USD. Jeśli i tym razem miałaby spaść o kolejne 30% z obecnego poziomu, wskazywałoby to ok. 43 tys. USD jako potencjalne "dno". Jednocześnie aktualnie poziom 60 tys. pełni funkcję kluczowego wsparcia dla byków. Spadek poniżej niego mógłby zapoczątkować lawinę likwidacji pozycji długich.
Źródło: xStation5
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