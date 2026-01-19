Złoto: narastający spór między USA a Europą winduje ceny na nowe szczyty 💰

Ryzyko geopolityczne zdecydowanie powróciło na pierwszy plan po tym, jak prezydent Donald Trump zagroził eskalacją ceł wobec europejskich sojuszników w celu wymuszenia ustępstw w sprawie Grenlandii. Perspektywa narastającego konfliktu handlowego, w połączeniu z otwartymi napięciami wewnątrz NATO, gwałtownie podniosła poziom niepewności politycznej. Inwestorzy zareagowali ograniczeniem ekspozycji na aktywa ryzykowne, co doprowadziło do spadków kontraktów terminowych na amerykańskie akcje oraz dolara, przy jednoczesnym umocnieniu się euro oraz metali szlachetnych.
Złoto wybiło się na nowe historyczne maksima, umacniając swoją rolę aktywa na trudne czas. Europa i Wielka Brytania natychmiast zapowiedziały działania odwetowe, jednocześnie sygnalizując gotowość do negocjacji przed faktycznym wejściem ceł w życie. Unia Europejska przygotowuje się do przywrócenia pakietu ceł odwetowych o wartości 93 mld euro na towary z USA, który został zawieszony w ubiegłym roku i może automatycznie powrócić 6 lutego, jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem.
Złoto korzysta z napływu kapitału szukającego ochrony przed szokami politycznymi, ryzykiem handlowym oraz rosnącym prawdopodobieństwem rozpadu obecnego ładu międzynarodowego.
Początek roku, a w szczególności styczeń, historycznie sprzyja złotu pod względem sezonowości. Obecne wzrosty cen są dodatkowo wzmacniane przez napiętą sytuację geopolityczną.
Złoto przebija kolejne poziomy i zbliża się do 4700 USD za uncję.
