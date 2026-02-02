⚠️Złoto ogranicza spadki

Cena złota wyraźnie ogranicza spadki, powracając z okolic 4400 USD za uncję do poziomu niemal 4700 USD za uncję. Warto zauważyć, że odbicie nastąpiło z okolic zniesienia 50.0 fali wzrostowej rozpoczętej w sierpniu 2025 roku. Dodatkowo na ten moment utrzymana jest strefa buforowa mięzy średnimi 25 i 50 SMA.

Piątkowy spadek cen na rynku złota był jednym z większych w historii, ale jednocześnie nie przekraczał 10%. Spadki w przypadku srebra w pewnym momencie przekroczyły nawet 30%. Źródło: Bloomberg Finance LP

Warto zauważyć, że złoto charakteryzuje się zupełnie innym udziałem popytu już srebro i w przypadku złota nie obserwowaliśmy tak skrajnych sygnałów z rynku opcji i nie było również obaw dotyczących dostaw kruszcu. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że w niedalekiej przeszłości maksymalne spadki cen złota od historycznych szczytów w trakcie korekt sięgały nawet 40%, choć jednocześnie po 2020 roku największa korekta miała wielkość 20%.

Analizując okres od 2020 roku, maksymalna korekta sięgnęła 20%. Źródło: Bloomberg Finance LP

Zamknięcie ceny podczas dzisiejszej sesji powyżej 4750 USD za uncję może doprowadzić do tego, że korekta na rynku złota gmołaby się już zakończyć. Wtedy celem byłby szybki powrót w okolice 5000 USD. Z drugiej strony, jeśli złoto zakończyłoby dzisiejszą sesję bliżej 4500 USD, wtedy cały czas będzie możliwość większej korekty, która mogłaby się zakończyć dopiero przy linii trendu długoterminowego w okolicach 4000-4200 USD za uncję.